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美經濟警聲響起！美國人繳不起車貸 去年「扣車、違約」回到大衰退期水平

2025/04/02 11:59

美國去年高達173萬輛汽車被收回，創十多年來的最高水準。（路透）美國去年高達173萬輛汽車被收回，創十多年來的最高水準。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受美國利率上升和汽車價格上漲雙重夾擊，美國車主難以負擔每月還款，導致汽車被扣押，2024年高達173萬輛，創2009年以來的最高水平；此外，去年汽車貸款違約案例達233萬2837起，已回到大衰退期間的水準。《彭博》表示，這是消費壓力打擊美國經濟的最新跡象。

根據考克斯汽車公司 （Cox Automotive） 數據，2024 年約有173萬輛汽車被扣押、較上一年增長16%，比 2022年增長43%。專家指出，上一次​汽車扣押數量達到這一水準，是美國經濟正受金融危機衝擊時期。

據報導，近年越來越多的美國人難以償還汽車貸款，在2022年、2023年汽車扣押數量隨之增加，2024年更來到15年來新高。

根據惠譽評級的數據顯示，2025年1月次級汽車借款人貸款逾期至少60天的比例上升至6.56%，這是自1994年開始收集數據以來的最高水準。2月借款人比例為6.43%，雖然略有改善，但仍處於歷史高點。

與此同時，美國借貸成本的上升也損害車主的利益。考克斯稱，2月平均汽車貸款利率上升5個基點至10.16%，為4個月以來的最高水準，基本的每月車貸還款金額為748美元（約新台幣2.48萬元）。

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