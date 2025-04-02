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黃金創驚人紀錄後下殺！分析師曝內幕

2025/04/02 08:43

週二（1日）黃金價格疲軟。（彭博資料照）週二（1日）黃金價格疲軟。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週二（1日）黃金價格疲軟，從最近的驚人漲勢中稍作休息，但仍保持在紀錄高點附近，反映投資人在美國總統川普宣布一系列關稅之前，仍停留在資金避風港。

紐約黃金期貨下跌0.1%至每盎司3146美元；黃金現貨價下跌0.3%至每盎司3113.43美元，稍早曾漲至3148.88美元的歷史高點。

Zaner Metals副總裁兼資深金屬策略師葛蘭特（Peter Grant）說：「看到一些獲利了結並不意外，尤其是考慮到市場已經變得過度超買，我不認為基本面有太大改變，這是黃金的完美風暴。」 

市場和消費者正在等待川普關稅計畫的細節，預定週三揭曉。華盛頓郵報週二報導，白宮幕僚規劃對大多數美國進口產品課徵約20%關稅。

黃金傳統上是地緣政治和經濟不確定性時期的避險資產，週一黃金價格以1986年來最強單季表現為第1季劃下句點，收每盎司3100美元之上，這是黃金歷史波動數一數二劇烈的一段時期。

高盛已在本週一將美國經濟衰退的預測機率，從原估的20%提高至35%，並表示預期聯準會（Fed）將有更多降息。

Sprott資產管理公司高級投資組合經理Ryan McIntyre說：「我們持續看到金價上漲，部分原因是實體黃金ETF增加部位，以及強勁的央行買盤。」

技術面上，黃金的相對強弱指數（RSI）保持在70以上，代表仍然超買。

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