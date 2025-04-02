川普神秘關稅全球超剉！數十億人恐受衝擊 華爾街曝「超悲慘後果」

美國總統川普的關稅計畫將於2日公布後立即生效（歐新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普的關稅計畫將於2日公布後立即生效。CNN指出，全世界都屏息凝神，聆聽川普所說的每一句話，但這1神秘的計畫，可能會對全球數十億人帶來難以預料的經濟後果，若川普決定全面課稅，代表約3.3兆美元（約新台幣109兆元）的進口商品將受到影響，對此各大華爾街分析師也接連表達出看法。

CNN新聞網分析指出，川普週一晚在橢圓形辦公室主持會議時，加劇了4月2日承諾將實施關稅戰「解放日」（Liberation Day）的懸疑性，並闡述了他那可能震撼21世紀經濟的19世紀世界觀。

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這是個驚人奇觀：1位全能總統被他華麗的金色飾品、旗幟和裝飾物環繞，似乎正在即興發揮，大談1個仍然神秘的計畫，而這能會對全球數十億計人帶來難以預料的經濟後果。

1分鐘前，川普還在威脅那些他指責掠奪美國的貿易夥伴。下1分鐘，他又以「友善」的承諾，澆熄了自己的怒火，這是他一連串矛盾信號中最新的1個，這些信號讓全球市場陷入了瘋狂。

「這會是驚人的，我會以許多不同的名字稱呼它，但從某種意義上說，這確實是1個國家的重生。」川普宣告的政策，令經濟學家擔心，這會使已經居高不下的物價更上一層樓，並可能將美國推向衰退。

雖然目前尚不清楚川普是否計劃對所有美國貿易夥伴徵收單獨的關稅；或只對部分國家徵收關稅；抑或者或對所有進口產品徵收普遍關稅。

川普的解放日聲明可能會有多種結果。CNN揭露，有1種想法是，對等關稅首先從「骯髒15國」開始，即美國貿易逆差最大的15%的國家。這個想法由美國財政部長貝森特（Scott Bessent）提出，將代表貿易戰的大幅升級。

不過，該聲明的關鍵細節仍不清楚，包括關稅稅率將達到多高以及針對哪些產品。

川普被問及時表示，「沒聽過關於10國或15國的傳言。」CNN分析，這代表川普的解放日關稅將不是互惠性的，而是普遍性的，重新兌現了競選承諾（這讓經濟學家感到震驚），即對所有國家的所有進口產品徵收關稅。

換句話說，根據去年的聯邦貿易數據來看， 約3.3兆美元的進口商品將被徵收關稅，這與川普第1任期內的表現相差甚遠。他入主白宮後第1任期中，僅對價值約3800億美元的進口商品徵收關稅。

此輪關稅的規模幾乎是川普第1任期內徵收關稅的10倍， Riley Wealth Management 首席市場策略師阿特·霍根（Art Hogan）說：「人們預期價格上漲是很自然的，因為自麥金利的高關稅政策以來，我們還沒有見過這樣的貿易戰。」

華爾街越來越擔心川普的貿易計畫將損害美國經濟，從投資者、經濟學家、執行長，到越來越多的民眾，都感到恐慌，他們擔心進口稅弊大於利，可能結束2020年新冠疫情衝擊後開始的經濟擴張。

資深分析師亞德尼（Ed Yardeni）在1份報告中指出，川普總統想要經濟衰退嗎？如果他繼續推行混亂的關稅政策，經濟衰退就會發生。他說：「川普如此願意摧毀經濟，這真是太可惜了。」

穆迪分析公司（Moody's Analytics）首席經濟學家詹迪（Mark Zandi）則發現，若貿易戰真的來了，在貿易戰升級的情況下，將導致550萬個工作機會消失，失業率升至7%，並導致美國GDP從高峰跌落至谷底的1.7%。

他說：「如果真的發生這種情況，我們經濟將面臨嚴重衰退，且會持續1年以上，這對經濟來說是1個毀滅性打擊。」

亞德尼將出現滯脹情況的可能性，從35%提高至45%；高盛則目前預計未來12個月美國陷入經濟衰退的可能性為35%，高於先前的20%。

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