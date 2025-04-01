台灣眼下挑戰之首 賴總統：台灣不能脫離「非紅供應鏈」

總統賴清德1日出席「中華民國工商協進會青年工商團體聯誼餐會」。（記者塗建榮攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕賴清德今出席「青年工商團體聯誼餐會」時表示，眼下台灣適逢三大挑戰，首要挑戰就是在世界威權國家的集結下，美、中供應鏈加速分流，而台灣必須強化自己在「非紅供應鏈」的地位，但凡脫離就會拖累台灣的經濟前景。

賴清德表示，「世界正在改變，台灣要掌握機會」，台灣遇到的挑戰何其多，固然是寶島，但頻頻遇到颱風地震，無論是自然環境、國際情勢的挑戰，但台灣將挑戰視為機會，毫不退卻，將挑戰化為動力往前邁進，這是台灣人的奮鬥精神。

請繼續往下閱讀...

賴清德續說，台灣眼前有三大挑戰，首先是威權國家集結，驅動美中供應鏈的分流，台灣未來要強化自己在非紅供應鏈的地位，台灣不能脫離這個供應鏈，否則未來經濟發展就恐會事倍功半，

賴清德再指出，第二大挑戰是數位與淨零的雙軸轉型，要利用這個挑戰將台灣打造為「人工智慧島」，並發展低碳經濟。有鑑於此，政府成立淨零對策委員會，健全碳定價機制，並在穩定供電的同時發展綠電，另也修正產創條例，納入AI、減碳設備的投資抵減，協助中小企業順利轉型。

賴清德續說，除智慧化、淨零永續是產業前瞻發展的面向外，也期待產業競逐太空、探索海洋。

競逐太空方面，賴清德表示，要積極發展下一個世代通訊的中低軌道衛星，進軍全球太空產業，「台灣的工具機、基礎工業是有這個條件，如果加上ICT產業，我們有機會，至少是成為全球低軌道或衛星產業鏈的一環」，同時也要推動台灣成為無人機民主供應鏈的亞洲中心，並與美日歐盟合作，期盼2028年無人機產值成長10倍、達到300億元。

探索海洋部分，賴清德表示，台灣是海洋國家，應發揮海洋國家的優勢，投入海洋科技研究，推動海洋產業發展。

第三大挑戰是要讓台灣企業能夠立足台灣、佈局全球，賴清德表示，台灣產業絕對有這個實力，包括前總統蔡英文任內提出的5+2產業創新、6大核心戰略產業以及5大信賴台灣產業，都是要改善台灣的投資環境。

佈局全球方面，賴清德指出，台灣現在積極和投資目標國簽訂投資保障協定，包括印尼、菲律賓、越南和泰國；為了行銷全球，台灣積極要加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），也推動台美21世紀貿易倡議，將進入第2階段談判，未來能談成雙邊貿易協定。此外，台灣也與英國、加拿大都陸續在簽訂。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法