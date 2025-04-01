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3月PMI續呈擴張 中經院：製造業趕在川普關稅前拉貨

2025/04/01 19:12

中經院發布製造業採購經理人指數（PMI），3月經季節調整之PMI續揚0.2個百分點至54.2%。（記者徐子苓攝）中經院發布製造業採購經理人指數（PMI），3月經季節調整之PMI續揚0.2個百分點至54.2%。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕中經院今天發布製造業採購經理人指數（PMI），3月經季節調整之PMI續揚0.2個百分點至54.2%，為連續2個月擴張，其中存貨指數更攀升至2年多來新高，中經院院長連賢明表示，推測是因為川普的關稅政策造成廠商提前拉貨，但目前仍以短、急單為主。

PMI以50％做為榮枯線，指數高於50％代表景氣擴張，反之則代表緊縮。5項組成指標中，3月經季調之新增訂單、生產、人力僱用都呈現擴張，供應商交貨時間上升，存貨也呈現擴張。此外，未來6個月展望指數大幅上升4.8個百分點至59.1%，呈現連續3個月擴張。

「中華採購與供應管理協會」顧問白宗城分析，PMI指數中，供應商交貨時間、存貨、原物料價格等輸入面的指標，都呈現持續向上的趨勢，顯示廠商積極備貨生產；然而客戶存貨較低，代表短期動能強勁，客戶持續保持低庫存策略，廠商表示這是因為第一季景氣不差、但未來幾個月的情況還不明朗，如同從黑暗跨到黎明的過程。而未來展望指數仍上升，顯示即便干擾因素很多，但業者對下半年仍正向看待。

製造業中，電子暨光學產業調查結果較佳，中經院指出，美國公布半導體白名單後，IC設計、封測和晶圓代工相關供應鏈回報，轉單與客戶詢問度攀升，加上美國品牌大廠在關稅實施前提前拉貨、高階AI產品新一波需求陸續開出等因素，該產業的新增訂單、生產與未來展望指數皆攀升至60%以上的擴張速度。

近期台股上沖下洗、波動劇烈，連賢明強調，中經院年初就預估今年景氣會「高檔震盪」，高檔是因為台灣在半導體、資通產業持續處於優勢地位，而震盪則是因美國政策預料將出現很多反覆和不確定性，未來幾個月金融市場震盪劇烈的現象可能還會持續，尤其川普接下來有很多關稅政策要宣布，震盪幅度可能會超過想像。

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