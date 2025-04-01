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今年房市整年「夢遊」 量縮價緩修正

2025/04/01 14:49

戴德梁航董事總經理顏炳立指出，目前預售屋買氣只有一個「冷」字可以形容，並預測今年預售屋單價不會再創新高。（記者徐義平攝）戴德梁航董事總經理顏炳立指出，目前預售屋買氣只有一個「冷」字可以形容，並預測今年預售屋單價不會再創新高。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕今年房市整年「夢遊」，甚至出現房價緩步修正。戴德梁行董事總經理顏炳立指出，目前預售屋買氣只有一個「冷」字可以形容，並預測今年預售屋單價不會再創新高，甚至會因為量縮而房價修正，很大機率出現促銷等情景。

戴德梁行今舉辦第一季商用不動產季報，顏炳立認為，第二季整體房市只能用「回憶、觀望、盤整以及修正」等8個字來形容，並強調今年房市將整年處於「夢遊」狀態，不但沒有激情，甚至持續量縮、房價也緩步修正，全年全國買賣移轉棟數很大機率跌破30萬棟。

對於預售屋市場看法，他指出，總價不變、但單價不會再創新高，甚至要促銷才有買氣，而成屋市場，顏炳立表示，房價並不會跌破兩年前的價格，整體來說也是量縮價修的趨勢。

短期沒人想當「陶朱隱園」首個成交買家

而北市信義計劃區知名豪宅「陶朱隱園」低樓層每坪開出300萬元起跳的單價，顏炳立認為，若真的每坪賣300萬則很大機率是賠本，但若以每往上一層樓、每坪加價至少10萬元的基礎試算，推估高樓層每坪單價可能突破500萬元。

他更表示，近期曾幫一組潛在買家預約看屋，也發現自從每坪300萬起跳的新聞曝光後，預約組數有增加的情形，但顏炳立認為，短期內應該還不會有成交資訊，畢竟沒有買家想當第一個「出頭鳥」，推測可能要累積2至3組真正買家後，才會出現真的成交資訊。

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