4月2日「必讀交易手冊」! 摩根大通 : 未來3個月全球股市很難熬

川普關稅不確定性籠罩，摩根大通認為，未來3個月全球市場將經歷「痛苦期」。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕4月2日關稅政策生效日將至，全球資本市場的神經愈發緊繃，市場持續關注，美股有沒有「川普底部」。摩根大通指出，這不是股市的一次性清算事件，關稅尚未完全反映在市場價格中，未來3個月全球股市很難熬。

據報導，摩根大通分析師Eduardo Lecubarri昨（31日）等1份報告中指出，自今年初以來，白宮政策變數已導致全球經濟前景的可見度下降，並增加了衰退風險，但這些負面因素尚未被充分反映在股市表現上，標普500指數迄今僅下跌5.1%。

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摩根大通認為，川普此番有意重塑全球製造業格局，因此對美股回檔的容忍度更高，政府不會啟動護盤，預計「川普底部」可能不存在，或者支撐點低於5000點。

摩根大通認為，未來至少3個月，市場將面臨壓力，中小型股和整體股市都將表現疲軟。同集團的交易團隊則表示，目前大多數投資者假設美股存在「川普底部」，假設其關稅政策是一次性影響，預計美股的支撐點將在標普500指數約5000-5300點區間。

據報導，摩根大通的不同部門表達了不同觀點，但對美股都維持戰術性的看空立場。

摩根大通指出，依照美國財政部長貝森特的說法，此階段的貿易摩擦可能持續到6月。關稅政策將經歷公告、反制、升級和和解等數個階段。

摩根大通認為，市場正關注的關鍵變數之一是川普政府是否能與G7國家達成貿易協議或框架。

例如，若美英達成貿易協議，市場可能會重新評估美國對歐盟和日本徵收關稅的影響，從而緩解看空情緒。同時，澳洲、日本和英國這3國被市場視為「相對安全的避風港」。

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