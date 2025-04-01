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焦點股》緯創：AI吹響反攻號角 收復百元大關

2025/04/01 11:14

緯創看好在客戶拉貨積極之下，旗下3大消費性電子產品的第2季出貨表現將全面成長雙位數百分比。（資料照）緯創看好在客戶拉貨積極之下，旗下3大消費性電子產品的第2季出貨表現將全面成長雙位數百分比。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕緯創（3231）等AI伺服器代工族群昨日淪為殺盤重心，不過受惠於台股今日吹起反攻號角，AI相關類股股價全面走揚，緯創盤中也成功收復百元關卡，截至上午10時58分暫報100.5元，漲幅5.46%，成交量1萬2920張。

此外，包括廣達（2382）在同一時間股價暫報230元、漲幅2.45%，鴻海（2317）暫報152.5元、漲幅4.45%，緯穎（6669）暫報1685元、漲幅3.06%，英業達（2356）暫報42.55元、漲幅0.83%，和碩（4938）暫報99.9元、漲幅4.83%，仁寶（2334）暫報32.85元、漲幅3.14%。

緯創看好在客戶拉貨積極之下，旗下3大消費性電子產品的第2季出貨表現將全面成長雙位數百分比，此外，AI伺服器事業第1、2季皆將逐季成長3位數百分比，顯著優於去年同期表現，倘若下半年市況沒有太大變化，第3、4季還可望維持成長趨勢。

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