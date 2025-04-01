力抗全球市場震盪 勞動基金前2月小賺千億餘元

雖然２月份全球市場震盪，勞動基金前２月仍小賺千億餘元，收益率維持正數。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕全球金融市場2月持續震盪，台股全月更是下跌近500點，整體資產規模逾7兆的勞動基金，在全球均衡布局下，今年以來帳面收益率1.59％，帳面獲利1075.2億元；2月則小虧12億元。

勞動基金運用局今日公告2月份勞動基金投資績效，勞動基金截至114年2月底止規模7兆1898億元，在全球金融市場呈現橫盤震盪格局下，114年截至2月底評價後收益數為1075億元，收益率1.59％。

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3大主要基金表現方面，新制勞退基金規模為4兆7262億元，收益率1.59％；舊制勞退基金規模為1兆715億元，收益率1.96％；勞保基金規模為1兆1586億元，收益率1.52％。

運用局指出，2月金融市場受到美國新政府各項關稅政策消息紛擾、美國聯準會降息預期減弱，及全球通膨壓力影響，加上美國2月消費者信心疲弱，皆引發投資者的擔憂情緒，其中科技類股修正拖累美股表現，台股表現亦受影響而走跌。

運用局強調，勞動基金以獲取長期穩健收益為投資目標，整體勞動基金近10年平均收益率6.88％，國保基金近10年平均收益率7.40％，長期投資績效穩健。

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