晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

力抗全球市場震盪 勞動基金前2月小賺千億餘元

2025/04/01 10:58

雖然２月份全球市場震盪，勞動基金前２月仍小賺千億餘元，收益率維持正數。（記者李靚慧攝）雖然２月份全球市場震盪，勞動基金前２月仍小賺千億餘元，收益率維持正數。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕全球金融市場2月持續震盪，台股全月更是下跌近500點，整體資產規模逾7兆的勞動基金，在全球均衡布局下，今年以來帳面收益率1.59％，帳面獲利1075.2億元；2月則小虧12億元。

勞動基金運用局今日公告2月份勞動基金投資績效，勞動基金截至114年2月底止規模7兆1898億元，在全球金融市場呈現橫盤震盪格局下，114年截至2月底評價後收益數為1075億元，收益率1.59％。

3大主要基金表現方面，新制勞退基金規模為4兆7262億元，收益率1.59％；舊制勞退基金規模為1兆715億元，收益率1.96％；勞保基金規模為1兆1586億元，收益率1.52％。

運用局指出，2月金融市場受到美國新政府各項關稅政策消息紛擾、美國聯準會降息預期減弱，及全球通膨壓力影響，加上美國2月消費者信心疲弱，皆引發投資者的擔憂情緒，其中科技類股修正拖累美股表現，台股表現亦受影響而走跌。

運用局強調，勞動基金以獲取長期穩健收益為投資目標，整體勞動基金近10年平均收益率6.88％，國保基金近10年平均收益率7.40％，長期投資績效穩健。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財