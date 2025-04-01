川普對等關稅4/2來襲 郭智輝：已模擬推估所有情境和因應

經濟部長郭智輝。（資料照）

〔記者陳政宇／台北報導〕美國總統川普明天（2日）將宣布其「以國家為基礎」的對等關稅計畫，引發各國高度關注。對此，經濟部長郭智輝今（1）日表示，行政院有對應的經貿小組，就所有的情境和因應進行模擬推估，包括如何協助國內產業等，政院也會公告具體的因應方式。

美國對等關稅來勢洶洶，白宮發言人李威特昨說明，川普將宣布一項關稅計畫，撤回幾十年來持續剝削美國的不公平貿易做法，是時候落實對等了，也是總統採取歷史性變革，為美國人民做出正確決定的時候了。

請繼續往下閱讀...

郭智輝今出席立法院會前接受媒體聯訪，被詢及經濟部的準備情形及影響評估。郭智輝回應，行政院有一個對應美國關稅的經貿小組，該小組由行政院負責，就可能的關稅及因應辦法，都有經過一些模擬和推估，例如加10%、或是25%應該要怎麼做，所有情境都有經過經過分析推估，並找出因應的方法，包括對國內產業應該要給予什麼協助、如何度過關稅問題等。

至於具體因應方式？郭智輝表示，因為所有的情境尚未發生，行政院會向大家公布具體的因應辦法。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法