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美元、美債不再安全？滙豐揭原因：黃金才是終極避險資產

2025/04/01 11:34

滙豐提出3種可能讓黃金走強的因素，分別是美國經濟衰退憂慮、美國滯脹風險，以及美國債務風險。（彭博）滙豐提出3種可能讓黃金走強的因素，分別是美國經濟衰退憂慮、美國滯脹風險，以及美國債務風險。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕滙豐（HSBC）分析師認為，在美國主導的市場修正下，黃金有多種管道走強，並指出經濟憂慮與政策風險將是關鍵推動因素。該行並提出3種可能讓黃金走強的因素，分別是美國經濟衰退憂慮、美國滯脹風險，以及美國債務風險。滙豐也警告，在未來幾週內，美國公債殖利率與美元，可能無法提供與黃金相同的避險保護作用。

首先是美國經濟衰退憂慮，滙豐表示，若市場進入傳統的避險情緒，美元將走弱，美國公債殖利率下滑，風險資產價格下跌，而這些因素都將支撐黃金價格上揚。該行補充，在這種情境下，黃金作為避險資產可望表現良好。

接下來是美國滯脹風險，滙豐向投資者指出，若美國經濟面臨低成長與高通膨並存的困境，黃金可能迎來更強勁的漲勢。該行解釋，在滯脹環境下「美債殖利率探底，美元走勢不明朗，風險資產承壓，黃金則更加走強。」

最後是美國債務風險，滙豐認為，若美國政府推動進一步減稅，或延長現行減稅政策，市場對財政穩定性的疑慮可能令美元走軟，促使投資者買進黃金避險。滙豐分析師在報告中稱：「美債殖利率探底，美元走弱，風險資產承壓，黃金將顯著走強。」

不同於一般的全球避險情境，滙豐強調當前的市場修正主要由美國驅動，經濟風險仍集中在美國市場。因此滙豐也警告，在未來幾週內，美國公債殖利率與美元，可能無法提供與黃金相同的避險保護作用，「我們認為，在投資組合避險工具選擇上，黃金將優於美元和美國公債/已開發市場主權債券。」

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