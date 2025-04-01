傳蘋果砸10億美元買輝達AI伺服器 郭明錤：不足以推動AI布局

美國蘋果公司（Apple）近日傳出將斥資10億美元採購輝達（Nvidia）人工智慧（AI）伺服器。（示意圖路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國蘋果公司（Apple）近日傳出將斥資10億美元（約新台幣332億元）採購輝達（Nvidia）人工智慧（AI）伺服器，被視為正式進軍AI戰場。對此，天風國際證券分析師郭明錤表示看法，認為此次採購，對蘋果佈局AI沒太大意義，並認為市場過度解讀蘋果此項採購行動。

郭明錤週一（31日）在社交平台X發文指出，近期市場傳出蘋果將採購輝達GB300 NVL72（約250機櫃/18000顆GPU/10億美元），但他覺得單就此採購而言，對蘋果佈局AI沒太大意義，且認為部分市場參與者過度解讀了此傳聞的重要性。

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郭明錤稱，首先，蘋果的採購規模明顯過小。在投入AI的科技巨頭中，Meta應該最適合拿來與蘋果對比。Meta採購AI伺服器目的是LLM開發、降低營運成本、與提升服務效益，而非提供IaaS或Hosting之類的服務，這與蘋果較為相似。Meta預計在2025年採購130萬顆GPU，約蘋果本次採購的70倍，所以蘋果此採購遠不足以支撐任何有意義的AI營運。

其次，預期輝達GB300 NVL72需至2026上半年才大量出貨。蘋果的供應商為戴爾（Dell）與美超微（Super Micro），並非GB300 NVL72的一線組裝廠商 （如鴻海與廣達），這意味蘋果實際拿到GB300 NVL72的時間可能在2026年第2季至第3季或更晚。亦即至少在未來1年，此採購無法為蘋果帶來任何AI層面的競爭優勢。

蘋果31日股價收在222.13美元，漲幅1.94%。

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