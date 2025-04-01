4/2川普關稅解放日、並不是利空出盡！大摩揭3套劇本

美國總統川普計劃在4月2日公布一系列的對等關稅，全球市場動盪不安。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普計劃在4月2日公布一系列的對等關稅，全球市場動盪不安。摩根士丹利全球固定收益研究主管澤薩斯（Michael Zezas）分析了3種不同情境的可能性和影響，並認為4月2日並不會是「利空出盡」，建議投資人等到當天來解答2個關鍵問題：川普的公告能否讓關稅政策更明朗，以及關稅增加是否會進一步讓美國經濟前景惡化。

澤薩斯週一（3月31日）在最新報告指出，投資人早就註記了4月2日這一天，這是川普公佈全球關稅規模和細節的日期，雖然川普政府表示，這目標是為了公平貿易關係，實施關稅的方針是「互惠原則」，但除此之外，市場對於這一政策將包含什麼內容，目前知道的並不多。

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澤薩斯指出，投資者對此感到不安，他們對墨西哥、加拿大以及某些關鍵產品的關稅公告、談判、延期和不斷變化的實施水準感到困惑，對等關稅政策可能影響廣泛的產品和國家，而且川普政府似乎仍在考慮關稅是否需要考慮外國消費稅和非關稅壁壘。

面對眾多變數，大摩認為選擇單一路徑來指導投資策略毫無意義，而是建議等待4月2日來解答2個關鍵問題，首先是川普的政策公告，是否能明確關稅政策，讓市場方向從未知變為已知？其次是關稅增幅是否足夠巨大，足以進一步讓美國經濟前景惡化？

根據大摩的分析，4月2日可能出現3種情境，第1種是「政策清晰、關稅增幅小」，此舉對經濟前景的額外打擊可能相對較小，但預計已經實施的關稅將對經濟施加壓力，即使4月2日沒有新的重大關稅，預計今年美國經濟增長仍將顯著放緩。

第2種是「政策模糊、關稅增幅大」，政策缺乏具體性的話，可能暗示能夠透過談判，來緩解關稅增加的可能性，此狀況並不會明確惡化已經低於共識的經濟增長預期。

第3種是「政策清晰、關稅增幅大」，這可能包括超出關稅差異的關稅增加，考慮外國消費稅和非關稅壁壘，以及明確表示與交易夥伴談判以緩解新行動的門檻很高，在這種狀況下，美國經濟增長預期將明顯低於共識，股票價格可能會下降，相比股市，固定收益資產最為有利，

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