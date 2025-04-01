川普「關稅治國」 分析師點出市場3大風險

美總統川普關稅政策下，分析師點出Q2市場面臨的3大風險。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美國總統川普（Donald Trump）關稅政策下，通膨和經濟衰退的擔憂已經引起了人們的注意，進而促使主要指數在3月進入修正。隨著消費者信心跌入多年低點，未來規劃變得愈發困難的情況下，執行長的信心也正下滑，進入第2季後，華爾街變得更加看跌，分析師點出Q2市場面臨的3大風險。

《商業內幕》報導，川普將4月2日稱為「解放日（Liberation Day）」，將針對那些對美國實施不公平貿易的國家祭出對等關稅。關稅規模一直是市場關注的焦點，在過去一週反覆的說詞下，標普500指數經歷了明顯的波動。

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資深分析師亞德尼（Ed Yardeni）表示，川普2.0的預期影響削弱了華爾街過去的看漲，將標普500指數年底的目標降至6100點；高盛（Goldman Sachs）則將指數的3個月目標降至5300點，相當於目前的水位再降5％。

包括高盛在內的投行警告，基於作為談判工具的目的，關稅稅率將超過市場的預期。如果各國對美國產品進行關稅報復，在更激進的情況下，將看到川普進一步調高關稅。

德銀（Deutsche Bank）表示，貿易戰「螺旋式升級」是關鍵風險。不過德銀也提到，要股市復甦不一定需要撤回關稅，就像是2022年底，股市不需通膨重新達到目標一樣，重要的是整體前景應該要更明確，以便投資人對未來的影響有更好的了解。

消費者情緒已降至4年的低點，不過，2025年非農就業數據保持強勁，每週申請失業救濟的人數暫時沒有惡化的跡象，但是若是消費者情緒降至低點，引發了消費者支出回條，那麼經濟衰退的疑慮恐給市場帶來新的打擊。

亞德尼認為，這種情況可能是第3季或是第4季的問題，因為關稅推動了消費者爭奪、恐慌購買的產品，一旦消費者決定等到今年稍晚才再次消費，經濟就會變得疲軟。

上週個人消費支出指數（PCE）小幅上漲，足以在關稅日之前引起市場動盪。亞德尼指出，企業財務長對於通膨將維持低點的信心正在下降，預估PCE通膨前景將在今年提高至3-4％。

這為聯準會（Fed）未來幾個月的決策增添了份量。經濟成長放緩和通膨上升是停滯性通膨的基礎，而停滯性通膨是央行可能面臨到最困難的問題之一。

不過德銀指出，現在的一個潛在優勢是，由於基於市場的通膨預期已大幅上升，現在更容易出現意外的下降，因為基準已被提升。過去幾年的經驗來看，通膨意外下滑曾多次推動股市大幅上漲，因為投資人認為央行可能因此進一步降息。

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