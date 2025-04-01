產業也反彈！密西根商業團體警告關稅將傷害汽車工人

密西根商業團體警告，川普關稅將破壞汽車供應鏈，傷害汽車產業工人。（路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕密西根州的2個商業團體呼籲美國總統川普（Donald Trump）停止對進口車輛和零件徵收25％的關稅，稱此舉將導致價格急劇上漲，破壞供應鏈並導致這個仰賴汽車業地區的痛苦。

《路透》報導，底特律地區商會（Detroit Regional Chamber）、密西根汽車協會（MichAuto）在一封信中表示，成本的增加導致整個供應鏈嚴重中斷，最重要的是，可能導致美國消費者購買汽車的成本大幅上升。

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信中提到，在密西根州有5分之1的工作與汽車有關，關稅將給勞工階級民眾帶來深刻的痛苦。根據底特律地區商會稱，汽車產業每年為密西根州的經濟貢獻約3000億美元（約新台幣9.98兆元）。

川普上週放話將對進口汽車祭出新關稅，所有未在美國製造的車輛將徵收25％的關稅，另外，針對汽車零件也可能增加關稅。這些商業團體表示，關稅將損害密西根州的汽車產業和經濟，並指出位於密西根州的1000多個汽車供應商。

信中補充，擬議中的關稅政策將推高價格、減少消費者需求，因此降低了企業的盈利能力，直接引響了組裝車輛的美國人。信中也提到，新車較高的價格可能會使某些車主保留舊車，進而推高二手車價格。信中表示，這些增加的車輛成本將被勞工階級和中產階級家庭不成比例的承擔。

作為回應，白宮發言人德賽（Kush Desai）指出，現代汽車（Hyundai）等知名汽車製造商已宣佈在美國進行新的投資，這些投資和川普呼籲的對車貸利息實施新的減免將繼續推動「歷史性的製造業和就業成長」。

代表通用汽車（General Motors）、福特（Ford）、豐田（Toyota）、斯泰蘭蒂斯（Stellantis）等大型車廠的團體同樣警告，關稅將提高汽車成本。現代則告知汽車經銷商，如果關稅生效，可能需要調漲價格。

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