重返牛市！華爾街大空頭喊關稅不確定性達「高峰」 標普上看6800點

重返牛市！華爾街大空頭喊不確定性達「高峰」，標普上看6800點（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕市場不確定性應該會在週三（2日）關稅截止日期前後「達到頂峰」，華爾街大空頭Evercore ISI策略師伊曼紐爾表示，隨著關稅不確定減少，市場將出現轉折點，並樂觀看待美股重返牛市，認為標普500年底目標價將上看6800點，以週一收盤來看，至少還有2成上漲空間。

CNBC報導，伊曼紐爾（Julian Emanuel）在本週的報告中寫道，投資者應該抵制關稅憂慮，並累積股票。他表示，「你需要的只是少一點不確定性」。

請繼續往下閱讀...

在標普500指數第1季創下2022年來最糟糕季度，而那斯達克指數比去年12月創下歷史新高下跌14%後，伊曼紐爾將市場悲觀情緒與2023年3月的地區銀行倒閉進行了比較，並做出了樂觀預測。

伊曼紐爾正在尋找機會，並認為技術、通訊服務與消費類股將回到之前的牛市，他進一步指出，它們是標普500指數本月和本季表現最差的板塊，在這樣的水平上，公司將希望回購股票，這將有助於提高股價。

伊曼紐爾認為，市場將重新站穩腳步，將標普500指數年底價格的目標價調為6800點，這意味著該指數將較週一收盤價上漲21%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法