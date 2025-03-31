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最強半導體！投信瘋掃近2萬張 聯電放量逆揚

2025/03/31 16:27

台股暴跌906點投信大買6金融！中信金只排第2，第1是聯電，買超近2萬張。（資料照）台股暴跌906點投信大買6金融！中信金只排第2，第1是聯電，買超近2萬張。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台股週一（31日）慘遭洗血，外資與自營商聯手殺出，終場指數暴跌股暴跌906點創史上第4大，不過，投信則出手救援，買超82.11億元，雖然投信前10大買超金融佔比最多，高達6檔，但買超第1名則是聯電，狂敲近2萬張，在連17買，共買超17.66萬張下，今股價逆勢收紅，終場漲0.22%，收44.65元，成交量放大到6.2萬張。

台股在市場恐慌性賣壓出籠下，指數終場暴跌906點創史上第4大，盤面一片慘綠，半導體也無一倖免，不過，晶圓二哥聯電，卻在投信大買下，股價逆揚，成為萬綠叢中一點紅。

投信前10大買超個股，依序為聯電（2303）1萬9682張、中信金（2891）1萬1933張、永豐金（2890）8223張、元大金（2885）5075張、第一金（2892）4122張、群創（3481）4050張、台泥（1101）3888張、長榮（2603）3539張、兆豐金（2886）3318張、國泰金（2882）3209張。

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