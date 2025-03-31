確認「鐘點看護移工」 延至春假後上路

勞動部「多元陪伴照顧服務試辦計畫」延至4月清明連假後上路。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕俗稱「鐘點看護移工」的「多元陪伴照顧服務試辦計畫」，原定今（31）日公告各試辦單位收費標準並正式上路，不過，勞動部今日表示，因該計畫是「一個嶄新概念」的計畫，勞動部勞動力發展署仍在進行最後的前置和盤整作業，根據最新規劃，將延後至4月清明連假後上路。

根據勞動部先前歸納業者的收費條件，單次4小時服務收費在1000元至1250元之間，全日24小時含10小時休息時間，費用約在2600元至3500元之間，但遭台灣失能家庭暨看護雇主國際協會批評收費過於昂貴，要求暫緩實施。

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勞動部推動「全自費」的「多元陪伴照顧服務試辦計畫」，讓身心障礙、重大傷病、有就醫或手術紀錄、符合聘僱家庭看護移工資格等民眾，若臨時有緊急的照顧需求，可單次申請「鐘點看護移工」，提供「日常生活照顧」、「陪同外出」、「陪同就醫」、「安全陪伴」等服務。聘請時數可選擇單次至少4小時以上的彈性時數，或24小時全日（包含10小時休息）。

勞動部在今年2月中公告，北中南東共計6家社福團體通過評選，成為第一批的試辦單位，包括服務雙北市的「紅心字會」；服務台中地區有「私立永信社會福利基金會」及「臺中市私立童庭社會福利慈善事業基金會」2家；服務南投、彰化、台中的「南投縣新媳婦關懷協會」；服務台南、高雄、屏東的「台灣萬人社福協會」；宜蘭、花蓮、台東的「花蓮縣家庭照顧者關懷協會」。

勞動部原定在今日公告各試辦單位費率，並且宣布正式上路受理申請，但今日卻遲遲未見公告，對此，勞動部表示，針對這個嶄新概念的計畫，仍在做最後的前置和盤整作業，目前規劃預計於春假後上路。

根據部分試辦單位指出，收費標準都已送交勞動部，目前也靜待勞動部審核及公告，試辦單位也依據在地預估的需求，面試引進移工並積極培訓中，希望在正式上路後，就可立即提供服務。

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