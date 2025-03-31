卓榮泰：台積電越強、國家越強 強強聯手一起走向全世界

台積電今天在高雄舉行2奈米擴產典禮，卓榮泰表示，台積電越強、國家越強（記者李惠洲攝）

〔記者洪友芳／高雄報導〕台積電今天在高雄舉行2奈米擴產典禮，行政院長卓榮泰致詞時表示，好的產業可以與世界共享，但永遠都是國家隊，台積電越強、國家就越強；台灣越強、台積電也越強，強強聯手，一起走向全世界。他並感謝台積電根留台灣的承諾不變。

卓榮泰表示，台積電帶領人類科技領域往上發展，當世人還在欣賞台積電科技頂峰的創新與應用時，台積電的研發團隊已經轉向攀爬另一座高峰；2奈米擴產典禮就是走上又一個高峰，他期待有更多科技領域高峰，讓世界看到台積電研發團隊的努力。

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卓榮泰表示，行政院2023年7月核定楠梓科學園區籌設計畫，因應發展，2024年再核定「楠梓園區聯外交通整體計畫」，投入新台幣156億元，整建園區道路與聯外交通，希望讓人才、產品流通更為便利發展；未來大南方新矽谷也將與桃竹苗大矽谷形成雙引擎，加速帶動台灣科技產業，其中，台積電都將扮演重要角色。

卓榮泰並感謝台積電向國人展示佈局全球、根留台灣的計畫不變，也就是繼續在台灣增建、擴建各種高科技領域的生產線計畫不變。同時，讓台灣成為世界經濟製造基地的雄心壯志不變，他謝謝台積電對台灣做下這麼大的承諾。

卓榮泰表示，他日前與經濟部長郭智輝在立法院備詢，有立委氣憤質詢台積電到美國設廠，要政府保證台積電明年2奈米不會在美國生產。卓揆表示，這是把很有意義的事情看得太簡單，郭智輝當時拍保證「不可能」，政府會把最先進的留在台灣，台積電的研發也會在台灣，並保證明年會加速生產先進製程。

卓榮泰表示，台灣有好選手、有好產業，政府期待向世界發展，但最重要的根基要留在台灣，好的球員就跟台積電一樣，可以到美國打大聯盟，但回來就是國家隊，好的產業可以與世界共享，但永遠都是國家隊。

卓榮泰表示，台積電對世界的貢獻就是中華民國對全世界的貢獻，我們一起立足台灣、布局全球、行銷全世界；他誠懇希望台積電也是為台灣蓄積國家實力的公司，也是台灣支持人類合作的精神。

卓榮泰強調，台積電越強、國家就越強；台灣越強、台積電也越強，強強聯手，一起走向全世界。

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