焦點股》鴻海：關稅烏雲籠罩AI產業 帶量下殺

鴻海今日開盤即跌5.84%，截至中午12時5分暫報147.5元，跌幅收斂至4.22%。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕美國總統川普的關稅措施影響全球經濟展望，AI產業鏈烏雲罩頂，其中，鴻海（2317）今日開盤即跌5.84%，截至中午12時5分暫報147.5元，跌幅收斂至4.22%，累積成交量已經超過9.1萬張。

川普強力推動美國製造、關稅等政策，對此，鴻海董事長劉揚偉已在本月指出，過去幾年因為地緣政治以及疫情，集團致力於打造供應鏈的多元佈局以及韌性，從2022年到2024年，資本支出合計超過了3400億元，與2019年至2021年的累積金額相比成長5成，後續呼應川普所推動的美國製造，鴻海將與客戶攜手設置生產據點。

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劉揚偉強調，美國其實是鴻海第1個在海外投資的國家，集團從1985年就進入美國，1988年才開始佈局中國，1998年起前往歐洲，2004年展開墨西哥產線設置，2006年揮軍印度，2007年在越南設廠，「目前我們在24個國家擁有233個廠區，在全球佈局上，我們累積了相當多的經驗。」

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