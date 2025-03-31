晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台股面臨2萬點保衛戰 財政部：必要時國安基金將開會

2025/03/31 12:12

外界關切若台股跌破2萬點，國安基金是否進場？財政部次長阮清華表示，國安基金必要時將召開會議。（資料照）外界關切若台股跌破2萬點，國安基金是否進場？財政部次長阮清華表示，國安基金必要時將召開會議。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國總統川普揮出關稅大刀，全球貿易夥伴恐無一避免，台股今日出現恐慌性殺盤，大盤指數重挫逾800點、失守21000點，外界關切若台股跌破2萬點，國安基金是否進場？財政部次長阮清華表示，國安基金必要時將召開會議。

立法院財委會今日邀請金管會、財政部、中央銀行等財金部會就「如何促進台灣金融 市場規模發展之執行策略（包括國際金融業務 OBU，國際保險業務 OIU，國際證券業務 OSU）」進行專題報告。

針對今年以來股市連番重挫，今日大盤指數更直接下殺800多點，金管會主委彭金隆指出，主要是美國政策有很多不確定性，關稅是最大變數。

阮清華說，股市最怕不確定性與預期心理，川普表示將於4月2日宣布對等關稅政策，「現在大家都在觀望」，不只台灣股市受挫，全球股市都受到影響。

國民黨立委羅明才詢問，若台股跌破2萬點，國安基金會不會進場？

阮清華回應，會評估、必要時將會召開委員會議討論。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財