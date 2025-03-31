台股面臨2萬點保衛戰 財政部：必要時國安基金將開會

外界關切若台股跌破2萬點，國安基金是否進場？財政部次長阮清華表示，國安基金必要時將召開會議。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國總統川普揮出關稅大刀，全球貿易夥伴恐無一避免，台股今日出現恐慌性殺盤，大盤指數重挫逾800點、失守21000點，外界關切若台股跌破2萬點，國安基金是否進場？財政部次長阮清華表示，國安基金必要時將召開會議。

立法院財委會今日邀請金管會、財政部、中央銀行等財金部會就「如何促進台灣金融 市場規模發展之執行策略（包括國際金融業務 OBU，國際保險業務 OIU，國際證券業務 OSU）」進行專題報告。

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針對今年以來股市連番重挫，今日大盤指數更直接下殺800多點，金管會主委彭金隆指出，主要是美國政策有很多不確定性，關稅是最大變數。

阮清華說，股市最怕不確定性與預期心理，川普表示將於4月2日宣布對等關稅政策，「現在大家都在觀望」，不只台灣股市受挫，全球股市都受到影響。

國民黨立委羅明才詢問，若台股跌破2萬點，國安基金會不會進場？

阮清華回應，會評估、必要時將會召開委員會議討論。

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