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超高齡社會 全國「家有1老」戶數近330萬戶

2025/03/31 11:11

最新的全國房屋稅籍住宅數量，超過515萬宅是30年以上的老屋，不但耐震結構存有疑慮，缺乏無障礙設施。（記者徐義平攝）最新的全國房屋稅籍住宅數量，超過515萬宅是30年以上的老屋，不但耐震結構存有疑慮，缺乏無障礙設施。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕過去10年來，全國「家中至少有1老」的戶數增加超過1百萬戶。根據內政部不動產資訊平台最新發布，去年第4季全國總戶數達948.74萬戶，其中329.76萬戶現狀為「家中至少有1老」，占比約34.75%，對比2015年前同期，家有1老的全國占比約27.45%，增加7.3個百分點。

而2015年每戶平均老年人口數約0.35人，到了2024年第4季則每戶拉高至0.44人，10年提升0.09人。

房產業者指出，全國住宅、人口同步邁向高齡趨勢，而且處於加速現象，尤其最新的全國房屋稅籍住宅數量，超過515萬宅是30年以上的老屋，不但耐震結構存有疑慮，缺乏無障礙設施、沒有電梯只能走樓梯的比率相當高，甚至連使用空間都還維持30年前的水準，對「家有1老」的家庭來說，若沒有經過整修，居住現況只會越顯得困境。

房市專家何世昌指出，郊區與鄉下建築物大多為透天厝，相對方便高齡長者出入，尤其1樓往往會規劃「孝親房」，又多與兒女同住，相對有照應。但市區仍有大量長者住在無電梯的公寓，且多未與子女同住，反而不見得有利於養老。因此，近幾年出現銀髮族賣公寓換大樓的案例，選擇移居至都會區、或郊區大型醫院周邊，以方便就醫養老，成為市場上新興的換屋族群。

高齡長者不見得有能力換到電梯大廈

老人住老宅狀況越來越為嚴峻，長者要換屋到電梯大廈，不見得都有能力負擔，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，若是長者身體欠佳，或者是需要人隨時照料，對於家庭都會形成負擔。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，台灣面臨老人、老屋問題，除在家養老但居家設備、環境條件不良的問題外，還有財務能力無法配合重建、整修的支出，以及租屋搬遷的困難。三個問題相互纏繞，也牽制不少都市活化機會，即便目前政府補貼專案不少，但仍需要行政法人、社福團體發動，同時還要更多空間資源，如社會住宅以作為支援後盾，否則不管是建商合建或社區自辦都更，都很難解決過度期的資源空窗，影響屋主配合活化的意願。

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