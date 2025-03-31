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光禹去年營收創新高 今年轉虧為盈首度發放股利拼上巿

2025/03/31 10:31

光禹去年營收創新高，今年轉虧為盈首度發放股利拼上巿。（資料照）光禹去年營收創新高，今年轉虧為盈首度發放股利拼上巿。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕興櫃文創股光禹集團（6595）去年營收創新高且首次轉虧為盈。根據去年財報顯示，全年營收1.74億元、年成長達8倍，全年稅後淨利0.33億元、每股稅後盈餘（EPS）0.75元，董事會決議發放0.25元股利，未來營收持續看好，力拼今年上市。

光禹指出，在文旅科技樂園羊角藝術村營收挹注下，咩咩上樹樂園連續9個月成長，帶來穩定且持續性營運收入，看好親子旅遊巿場，今年嘉義咩咩上樹樂園新增多項設施，日前更獲得嘉義動物展演最「優級」評鑑。

此外，光禹國際今年初宣布投資15億元，與「雲品國際」聯手共同開發設計規劃出9.9公頃的湖畔景觀Villa園區，整合野奢Villa與多元複合的渡假村Resort不同的住宿類型，搶攻高端巿場，在遊業景氣復甦回溫下，預期此投資案將成為未來營收主力。

展望今年，嘉義羊角藝術村BOT案完底完工，光禹集團有信心營收翻倍，隨著羊角藝術村第二、三期興建計畫展開，營收表現漸入佳境。

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