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想在面試脫穎而出嗎？專家教你4招

2025/03/31 13:02

企業裁員、職缺大減之際！專家提供4步驟幫求職者脫穎而出（路透）企業裁員、職缺大減之際！專家提供4步驟幫求職者脫穎而出（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著各行各業裁員動作越來越大，工作機會越來越少，競爭壓力越來越大之下，專家表示，求職者只要透過這4個步驟，將有助於你在眾多求職者中脫穎而出。

CNBC報導，目前擔任GrowthLoop高級招聘人員的凱瑟琳諾蘭（Kathleen Nolan）表示，她從事招聘工作7年來，親眼見證了就業市場的起起落落，而目前的就業市場已跟幾年前不一樣了，想要順利被錄取，就必需做好準備。

她告訴CNBC她可以在週四晚上發佈1個空缺職位，然後週五早上醒來就很容易看到400份求職信，僅僅幾個小時之後。

諾蘭表示，現在求職者得更積極了，因為求職的人數肯定更多了，他指出，當求職者擔心招募人數減少、大規模裁員和潛在的經濟衰退時，她經常需要安慰求職者，告訴他們市場的現實情況。

他指出，在競爭十分激烈的環境下，求職者只要提前做好這4個步驟，就可以幫助求職者在面試中脫穎而出。

1、讓你的履歷以成果為基礎

招募人員通常每天要審查數百份求職信，因此諾蘭表示，快速有效地表達你的觀點至關重要。

她說，我喜歡看到切實可行的成果。我不僅想知道你在某個地方工作了多久、你的職位是什麼，還想知道你到底做了什麼？你引以為豪的項目有哪些？你發起或領導過哪些事情？

如果您可以在履歷中證明您以前做過所申請的工作，或者您的經驗可以直接轉化為新工作，請確保將其放在最重要的位置。

2、在LinkedIn上展示你的個人品牌

諾蘭說，確保你的線上專業形象能夠表明立場，當求職者擁有「任何形式的個人品牌，無論是作品集、網站，或是任何向世界展示的可以表明『這就是我』的東西」時，他們就會脫穎而出。

個人化您的LinkedIn或其他線上求職網站「以最大程度地展示您的能力」。

他進一步補充，附上1張最新的照片來證明你是真實的人，並在LinkedIn上關注你感興趣的公司，參與他們的內容，與員工建立聯繫，這可以在你申請之前提高知名度。

3‧建立推薦網絡

人脈關係現在可能比以往任何時候都更重要。諾蘭說，推薦永遠是最好的途徑，如果你有朋友在某家公司工作，如果你認識某位招聘經理，如果你認識任何能給你提供熱情介紹的人，那麼這至少是1個讓你獲得一席之地的萬無一失的方法，即使不是完全的。

推薦永遠是你最好的途徑，因此，最好的做法是在你需要某些東西之前，就積極地建立和培養關係。為此，請保持LinkedIn上的活躍度，參加行業活動並查看校友團體。諾蘭說，透過該組織人員與該組織有聯繫的申請人「往往能更快獲得面試機會」。

4、提升面試技巧

如今，獲得1次面試機會就如同中了樂透一樣，所以要珍惜這次機會，與朋友或家人一起練習，自信地進入。記錄你的模擬面試並記錄下你可以做出的任何改進，問自己以下問題：我聽起來有信心嗎？我是不是急著回答問題了？我真的回答了所提出的問題嗎？我說了我想說的話嗎？諾蘭說，你越有信心，你就越不會緊張，你的表現就會越好。

另，你在面試時，還可以展現招募經理所渴望的軟技能，包括適應力、溝通能力、解決問題能力、情緒智商和強大的團隊合作能力。

對新的可能性保持開放態度有時會帶來難以置信的機會，如果你願意的話，你的下1個角色可能會給你帶來驚喜。

諾蘭說，這不僅關乎你能做什麼，還關乎你是誰，你不必與每個同事都成為最好的朋友，但建立一種溫暖而專業的工作關係，無疑是出色完成工作的關鍵。

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