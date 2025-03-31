李嘉誠陷「囚徒困境」! 德媒解析北京跳腳後 牽制交易「背後手法」

德媒評論指出，巴拿馬港口交易告終的兩種可能結局。（擷取自中國社交平台）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕距離4月2日最終簽署巴拿馬港口出售協議，僅剩1天。在北京幾度施加壓力下，傳出長江和記實業（長和）已取消原定於4月2日的簽約儀式，開始尋求與港府合作的替代方案。《德國之聲》評論指出，長和約12%的收入來自中國和香港，加上李嘉誠持有香港護照，正因為這樣，北京才能以「保護中企（長和）的利益」為名，進行所謂的反壟斷調查。

據報導，在李嘉誠陷入賣與不賣兩難下，旗下包括長江和記實業（長和）、長江基建集團、電能實業、長實集團等公司股價卻擋不住市場賣壓，市值已蒸發逾781億港元（約新台幣3332億元），是傷筋凍骨的打擊。

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中媒指出，現今李嘉誠面臨典型的「囚徒困境」，若堅持交易，恐遭遇中港政府更嚴厲的監管審查，還可能會被貼上「損害國家利益」的標籤、輿論定性為「投敵叛國」，徹底失去中國市場。

業內人士表示，如果確認這樁交易涉及非法行為，香港政府可以介入並叫停交易。據消息人士稱，長和已取消原定於4月2日的簽約儀式，開始尋求與港府合作的替代方案。根據法律、政治界的分析人士表示，長和集團陷入了一種自己造成的兩難境地，在當前的國際局勢大背景下，無論選擇退出交易還是繼續推進交易，都無法全身而退。

《德國之聲》評論指出，為了增加對李嘉誠家族的壓力，中國國家主席習近平已下指示，不准中國國企跟李嘉誠家族開啟新的合作。

此外，北京也跟黑石集團（貝萊德集團的競爭者）示好，暗示如果不聽從北京，未來在中國的生意就不好做。在在顯示，北京非阻止此樁交易不可。此外，為了施加更大的壓力，香港政府專門派了一些人去了長和的辦公室。市場認為，在北京的壓力下，李嘉誠可能不得不放棄該交易。

如果是這樣，李嘉誠賣港口未入帳反倒出現虧本。先不說要付給貝萊德高昂的違約金，還可能得被迫接受來自北京指定的一家企業，以「投標」的方式，以更低的價格來購買。

值得注意的是，現今中遠海運也表態，對戰略資產「感興趣」，恐為此樁交易增添了變數。

另一種結局是，李嘉誠不顧一切讓該樁交易照樣進行，但這也意味，李嘉誠和買家雙方等於跟北京鬧翻了，未來他們不得不放棄以後跟中國有關的生意。

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