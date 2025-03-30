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工總調查：73.5％台商看壞中國市場 比例急遽升高

2025/03/30 16:55

工總指出，2024年有超過7成台商「看壞」西進，比例急遽升高。（路透）工總指出，2024年有超過7成台商「看壞」西進，比例急遽升高。（路透）

〔記者廖家寧／台北報導〕工總最新調查指出，近年來台商對中國投資經營環境「看壞」的比重大幅上升，2024年有超過7成台商「看壞」西進，比例從2023年的25.9%，急遽升高到73.5%。 

中國商務部今年1月公布2024外資投資概況，雖商務部強調新成立外資企業5.9萬家，成長9.9%，但並不否認實際利用外資金額人民幣8262.5億元、衰退27.1%的事實。

工總指出，招商引資、投資中國仍是中國今年乃至今後一段時間的重中之重，但觀察台商投資動向能見到台商看待赴中營業獲利差、投資規劃更趨保守 。

工總調查指出，有超過7成（73.5%）台商評價「看壞」中國投資環境，值得注意的是，比較近3年台商對中國投資經營環境「看壞」的比重大幅上升，從2022年的20.7%，到2023年的25.9%，急遽升高到2024年的73.5%。 

另觀察經濟部投審司數據，2023年西進投資額佔整體對外投資（含中）約11.4％，2024年西進投資額佔比進一步降低，佔整體對外投資的7.52%，已正式跌破1成大關。

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