美投行下修北美數據中心資本支出 陸行之這樣看

部分華爾街投行近日發出報告，下修北美資料中心資本支出，指出目前算力過剩。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕近日多家華爾街投行發出報告，下修北美資料中心資本支出，指出目前算力過剩。對此，知名分析師陸行之表示看法，指雖台積電（2330）、輝達（NVIDIA）前景看好，但他永遠記得2022年，也是客戶先下修預期，產業鏈還在一路看好，擔憂歷史恐將重演。

陸行之週六（29日）在社群網站臉書發文指出，最近看到一些美國投行開始在下修北美數據中心資本開支預期，立即讓他想起沒多久前聽到台積電說今年先進製程產能訂單全滿，明年也滿了，後年生產線也被訂了；AI教主、輝達執行長黃仁勳在「2025 GTC」也是預期AI推理會加倍Tokens產生，造成算力需求大增。

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陸行之表示，雖然前景看好，但他永遠記得2023年營收/獲利預期下修前的2022年，也是客戶先下修預期，產業鏈還在一路看好，不知道以後歷史會不會重演？

陸行之發文一出，引發網友熱議。有網友表示，「2022年確實如此呀！」、「客戶是先行指標」、「現在大家都發現不必花大錢蓋AI運算中心也可以跑好AI運算，自然不會再砸大錢買晶片。取而代之的是做好知識與模型的蒸餾，同樣的算力可以得到更多的產出」、「下修是現在進行式，第三季開始端上桌！」、「希望看到八字頭的TSMC」等。

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