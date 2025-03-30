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避險需求大增金價再創新高 法人看長多格局不變

2025/03/30 08:59

避險需求大增、金價再創新高，法人看長多格局不變。（擷取自黃金價格資訊站）避險需求大增、金價再創新高，法人看長多格局不變。（擷取自黃金價格資訊站）

〔記者張慧雯／台北報導〕原先傳出美國將彈性調整關稅，下一輪對等關稅將給予很多國家減免，市場以為關稅戰態度軟化，孰料，川普無預警簽署汽車關稅，期元大S&P黃金（00635U）ETF研究團隊表示，受到驚嚇的全球股市盡墨，避險需求帶動黃金再創新高，今年以來黃金累計17次創新高紀錄。

期元大S&P黃金（00635U）ETF研究團隊指出，聯準會最新經濟預測調降2025-2027年經濟成長率，利率點陣圖則是顯示至2027年都將處於緩步降息階段，加上即起縮減量化緊縮幅度，顯示聯準會已上緊發條關注關稅戰對經濟的殺傷力，經濟成長趨緩、降息與放鬆流動性這樣的背景明示黃金的長多格局；同時，高盛將年底金價預測從每盎司3000美元上調至3300美元，金價易漲難跌。

元大投信建議，近期金價累積漲幅已高，且川普政策的反覆無常可能造成短線震盪加大，投資前要注意風險，提醒須嚴守操作紀律，善設停利停損點。

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