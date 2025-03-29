多頭超狂！泰國上調黃金目標價 新天價曝光了

避險資金湧入，金價走揚。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕金價週五（28日）創下今年第18次歷史新高，紐約黃金期貨上漲0.8%，報每盎司3114.30美元。泰國黃金交易公會（GTA）宣布將2025 年國際金價預測從每盎司 3200 美元，上調至每盎司 3400 美元。

紐約黃金期貨週五（28日）上漲0.8%，報每盎司3114.30美元；黃金現貨價上漲0.6%，報每盎司3074.43美元。

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由於市場對關稅、貿易和地緣政治不確定性的擔憂加深，避險需求支撐金價，泰國也看好金價漲勢。《曼谷郵報》報導，泰國黃金交易公會（GTA）宣布將2025 年國際金價預測從每盎司 3200 美元，上調至每盎司 3400 美元。

受到金價走揚激勵，泰國當地黃金價格週五（28日）飆升 100 泰銖，來到1銖（約15.2克） 4萬8650 泰銖，預計今年第二季泰國金價1銖可能超過5萬泰銖。

GTA 總裁 Jitti Tangsithpakdi 表示，目前所有人的目光都集中在川普計劃於 4 月 2 日實施的對等關稅及其影響範圍，這可能會加速金價飆升。他指出，川普關稅的不確定性和對貿易戰的擔憂，增加避險資產（尤其是黃金）的需求，價格上漲的速度超過最初預測。

黃金交易商YLG Bullion International Co貴金屬研究和投資主管 Benjama Main表示，推動金價上漲的一個因素是美國經濟預期放緩，部分反映在近期就業數據弱於預期。YLG 維持今年金價在每盎司 3100 美元至 3150 美元之間。

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