晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

多頭超狂！泰國上調黃金目標價 新天價曝光了

2025/03/29 16:34

避險資金湧入，金價走揚。（美聯社）避險資金湧入，金價走揚。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕金價週五（28日）創下今年第18次歷史新高，紐約黃金期貨上漲0.8%，報每盎司3114.30美元。泰國黃金交易公會（GTA）宣布將2025 年國際金價預測從每盎司 3200 美元，上調至每盎司 3400 美元。

紐約黃金期貨週五（28日）上漲0.8%，報每盎司3114.30美元；黃金現貨價上漲0.6%，報每盎司3074.43美元。

由於市場對關稅、貿易和地緣政治不確定性的擔憂加深，避險需求支撐金價，泰國也看好金價漲勢。《曼谷郵報》報導，泰國黃金交易公會（GTA）宣布將2025 年國際金價預測從每盎司 3200 美元，上調至每盎司 3400 美元。

受到金價走揚激勵，泰國當地黃金價格週五（28日）飆升 100 泰銖，來到1銖（約15.2克） 4萬8650 泰銖，預計今年第二季泰國金價1銖可能超過5萬泰銖。

GTA 總裁 Jitti Tangsithpakdi 表示，目前所有人的目光都集中在川普計劃於 4 月 2 日實施的對等關稅及其影響範圍，這可能會加速金價飆升。他指出，川普關稅的不確定性和對貿易戰的擔憂，增加避險資產（尤其是黃金）的需求，價格上漲的速度超過最初預測。

黃金交易商YLG Bullion International Co貴金屬研究和投資主管 Benjama Main表示，推動金價上漲的一個因素是美國經濟預期放緩，部分反映在近期就業數據弱於預期。YLG 維持今年金價在每盎司 3100 美元至 3150 美元之間。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財