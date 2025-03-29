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美國做「這件事」衝擊油市 國際油價週線創下連3紅

2025/03/29 09:27

國際油價週五（28日）下跌，不過本週週線收紅，創下連續3週上漲的狀況。（路透）國際油價週五（28日）下跌，不過本週週線收紅，創下連續3週上漲的狀況。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在市場擔憂美國關稅戰，恐引發全球經濟衰退後，國際油價週五（28日）下跌，不過本週週線收紅，創下連續3週上漲的狀況，主因是美國加大了對於委內瑞拉和伊朗這2個OPEC產油國的制裁壓力。

紐約西德州中級原油5月交割價下跌56美分，或0.8%，收每桶69.36美元。

布蘭特原油5月交割價下跌40美分，或0.5%，收每桶73.63美元。

以週線來看，紐約期油本週上漲1.6%，布蘭特原油上漲1.9%，而自3月初觸及數個月低點以來，紐約期油反彈了超過6%，布蘭特原油也上漲逾7%。

美國總統川普（Donald Trump） 計劃於4月2日公布針對廣泛進口商品的對等關稅。摩根大通（JPMorgan） 分析師對客戶表示，貿易戰引發了市場對 經濟衰退的擔憂，他們稱：「貿易戰擔憂，加上美國政策不確定性升高，正在嚴重影響市場情緒。」

巴克萊（Barclays）分析師辛格（Amarpreet Singh）表示，本週的關鍵議題，是川普政府對委內瑞拉馬杜洛（Nicolas Maduro）政權的施壓升級。川普於週一宣布對委內瑞拉原油的潛在買家加徵 25% 的新關稅，此舉發生在美國針對中國從伊朗進口原油實施新制裁之後。

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