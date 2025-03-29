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歐盟正計劃向川普讓步 藉此換取美國取消部分關稅

2025/03/29 12:29

面對美國川普政府的關稅威脅，歐盟正在確認它們願意向川普政府做出的讓步（路透）面對美國川普政府的關稅威脅，歐盟正在確認它們願意向川普政府做出的讓步（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕面對美國川普政府的關稅威脅，歐盟正在確認它們願意向川普政府做出的讓步，以換取美國部分解除已經開始對歐盟出口造成影響的關稅，且這些關稅預計將在4月2日後進一步提高。知情人士透露，歐盟官員在本週華盛頓的會議上被告知，無法避免川普將在下週啟動的新汽車關稅和對等關稅。與此同時，雙方也針對潛在減少關稅的協議基本框架，展開了初步討論。

《彭博》報導，知情人士稱，這狀況促使歐盟執委會開始為潛在協議，制定一份「條款清單」，該清單將列出懲罰性貿易措施的談判領域，包括降低歐盟自身的關稅、與美國的互惠投資，以及放寬某些法規和標準。

歐盟執委會一名發言人對此不予置評。

但值得注意的是，任何由川普幕僚們達成的任何協議，最終仍需要川普批准。知情人士稱，這份條款清單將成為歐盟執委會在對等關稅生效後，與美國展開談判的基礎。川普的關稅措施，可能會波及所有或大部分出口到美國的歐盟商品。

知情人士透露，雖然美國尚未表明對歐盟將適用何種關稅水準，但歐盟官員預計，稅率將介於10%到25%之間。

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