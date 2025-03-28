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消費信心惡化 美2月儲蓄率飆升 核心PCE高於預期

2025/03/28 22:21

市場預期聯準會下一次政策會議，90%機率仍暫停降息。（路透）市場預期聯準會下一次政策會議，90%機率仍暫停降息。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國商務部28日公佈，核心個人消費支出物價指數（PCE）年增2.8％、月增0.4％，皆略高於道瓊預期的2.7％與0.3％，與此同時，消費支出增加0.4％，低於預期的0.5％，相關數據顯示，美國的通膨仍持續上升，而在財務疑慮加劇下，消費者對支出趨於謹慎，

核心通膨排除波動大的食品與能源價格，普遍認為是長期通膨趨勢的較佳指標，因此深受聯準會（Fed）青睞。包含所有項目的PCE月增0.3％、年增2.5％，符合預期。

與此同時，個人所得上升0.8％，高於預期的0.4％。個人儲蓄佔可支配所得比重（儲蓄率）從1月修正後的4.3％跳升至4.6％。今年以來，個人儲蓄率上揚，此趨勢或許與近幾月消費者信心急遽惡化有關，亦即當消費者對經濟前景感到憂心時，較可能儲蓄。

聯準會試圖將通膨降至2％長期目標，而最新數據顯示，隨著聯準會致力因應貿易政策不確定性的衝擊之際，決策者仍有一段抑制通膨的長路要走。

美國總統川普針對特定國家與產業陸續推出新關稅，引發盟友譴責，聯準會官員也警告相關措施可能推升物價。波士頓聯邦儲備銀行總裁柯林斯（Susan Collins）27日指出「關稅短期內增加通膨，看來是無法避免的」，她今年在聯準會利率設定委員會上握有投票權。

本月初，聯準會投票決定暫停降息，使其關鍵借貸利率維持在4.25％至4.5％之間，芝商所（CME）數據顯示，金融市場預期在5月的政策會議上，聯準會約90％的機率將投票暫停降息。

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