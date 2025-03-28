打造南彰化最大醫院，土銀主辦員榮62.8億元聯貸案。（土銀提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕為強化地區醫療量能，土地銀行於2025年3月攜手員榮醫療社團法人簽署15年期總金額新臺幣62.8億元聯貸案授信合約，超額認購比達115%，資金用途為興建南彰化最大醫院「員榮總醫院」，預計2027年完工，全面提升中部地區醫療服務與品質。

土銀擔任本次員榮醫療社團法人聯貸案統籌主辦行，邀集華南銀行共同主辦，並有合作金庫、第一銀行、臺灣企銀、農業金庫及台中商銀等金融機構共同參與。

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聯貸案主要用於支應員榮總醫院興建所需資金，經各參貸銀行踴躍參與，募集金額高達72億元，最終以62.8億元完成籌組聯貸案，超額認購比率達115%，顯見各金融機構不僅響應政策提升地區醫療量能，同時也對員榮醫療深耕當地之營運前景具備信心。

為提升南彰化當地醫療量能，長期深耕南彰化的員榮醫療體系規劃興建「員榮總醫院」，不僅要設立高齡、癌症整合治療、心臟血管等12大特色醫療中心，更擴大其醫療體系總床數至1,200床，成為南彰化規模最大的醫療機構，提供南彰化、北雲林及西南投地區全方位醫療服務，另積極轉型為區域教學醫院，朝智慧化、人性化、高效友善醫院目標邁進。

員榮醫療體系長年秉持醫者初衷，發揮「以病患為中心」理念及「專心、愛心、視病猶親」核心價值，張克士院長自2007年率領團隊承接員林在地綜合醫院並與臺中榮總合作更名為員榮醫院，另於2016年接手員生醫院擴大醫療服務，深耕在地長達18年之久。

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