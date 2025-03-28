名師解盤》蔡明翰：指數至波段新低 短線建議觀望4月2日對等關稅

國泰證期顧問處協理蔡明翰。（業者提供）

國泰證期顧問處協理 蔡明翰

川普宣布，非美國製造的汽車都課徵25%關稅，後續看到加拿大和墨西哥都將反制，對美國商品課徵相關關稅，昨天晚上川普又提到，加拿大和歐盟等有相關反制的話，導致美國經濟受威脅，都會持續提高關稅，因此短線看到，關稅戰持續升溫，美股震盪走低，尤其是科技族群相對弱勢，其中台積電ADR又再創波段新低，因此導致加權指數週五在台積電破底情況下，呈現跳空開低至波段新低。

盤面結構看到，近期在科技族群走弱狀況下，電子股相對弱勢，指數震盪拉回，盤面還看到非電族群還是有一些震盪走高，不過回過頭看今天只剩軍工族群，因為關稅戰議題能夠逆勢走揚之外，其他所有族群幾乎都呈現走低，所以強勢族群持續減少，代表信心確實持續減弱當中，但比較好現象就是，在指數創低過程中，成交量能對比前一天還是縮減格局，市場恐慌仍在可控範圍中，短線因為關稅戰議題，導致科技族群弱勢，市場也陸續傳出AI動能需求，有比較明顯轉弱，擔心AI泡沫化，目前角度，是中國AI出現後，發現花小錢就能辦大事，擔憂高階AI伺服器晶片有可能因此需求轉弱，未來下游包含推理客製化晶片，或者邊緣運算相關晶片，都將因此需求快速升溫，所以以台積電為例，整體架構無論是上游或下游AI晶片，其實都由台積電先進製程獨家供應，即使輝達未來展望有所疑慮，但台積電衝擊相對較低。

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目前台積電股價會持續創波段新低，主要還是因為關稅戰議題，回過頭來，4月2日對等關稅或晶片關稅，結果將相繼出爐，未來無論是課稅還是不課稅情況下，短線跌深相對會有強勁反彈格局，但若正式課稅，近期已經提前反應，正式課稅可能出現利空出盡而轉強的狀況，所以說，4月2日台股就有機會轉為比較正向表現，短線投資人還是要維持比較觀望氣氛，如果低持股投資人，在最近市場恐慌，重挫時間點，反而可以分批逢低布局。

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