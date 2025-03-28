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估川普汽車關稅對台衝擊較小 卓榮泰：盼國內業者圖強猛進

2025/03/28 11:29

行政院長卓榮泰赴立法院施政方針及施政報告並備詢，會前並先接受媒體聯訪，民進黨團總召柯建銘與黨籍立委一同迎接院長隨後並發表談話。（記者田裕華攝）行政院長卓榮泰赴立法院施政方針及施政報告並備詢，會前並先接受媒體聯訪，民進黨團總召柯建銘與黨籍立委一同迎接院長隨後並發表談話。（記者田裕華攝）

〔記者陳政宇／台北報導〕美國總統川普宣布，將從4月2日起，對所有進口到美國的汽車徵收高達25%關稅。行政院長卓榮泰今（28）日表示，台灣沒有整部汽車外銷至美國，故衝擊比較小，但要持續注意是否影響各垂直供應廠商，也希望國內汽車業者要自立自強、圖強猛進。

立法院會今對卓榮泰施政方針及施政報告繼續質詢。卓會前受訪說，行政院有經貿外交工作小組、以及針對台美雙方關稅所組成的台美經貿專案小組，在歷次會議都做出相當多的研判、分析及因應，但一定要等到有具體政策出現時，政府才會與國內廠商就過去所研判分析的資料內容，再做詳細調整。

卓榮泰認為，「台灣整部汽車外銷至美國的數量是沒有的」，故衝擊比較小，但是否連帶影響到其他的垂直供應廠商、配合業者，這要持續注意。

此外，卓榮泰呼籲，希望藉此機會公開表達，國內的汽車業者一定要能夠自立自強、圖強猛進，追得上世界上好的汽車製造水平，這樣不僅能在國內市場穩定，並能視機會開拓其他的國際市場，朝更科技、更多元、且更親民的價錢來進行，國人會比較接受。

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