川普「黃金年代」只是空頭支票？WSJ曝「他們」超焦慮

川普上任後高喊「美國的黃金時代正式開始」。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普2月高喊「美國的黃金時代正式開始」，台下觀眾給予熱烈掌聲，標普500指數隨即創下歷史新高，但隨著川普向美國最大的貿易夥伴發動關稅戰，其反覆無常的政策走向，引市場擔憂，股市榮景逐漸褪色，標普500指數短短幾週蒸發4兆美元（約新132兆元）市值，企業和投資者對他們所看到的政策變化和對經濟衰退風險感到焦慮。

華爾街日報（WSJ）報導分析，美國企業原本看好川普總統2度執政將帶來「黃金年代」，但現在變得苦惱不已，川普政府政策朝令夕改，經濟有陷入衰退的風險，企業執行長與投資人相當焦慮。

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非營利研究機構「美國經濟評議會」（Conference Board）指出，消費者信心指數今年3月出現連續第4個月下降，來到2021年1月以來的低點。

受川普反覆無常的交易政策、對人工智慧（AI）繁榮的樂觀情緒消退，以及價格上漲和經濟成長放緩的威脅等影響，標普500指數在短短幾週內就蒸發了4兆美元。

過去1週，雖市場已收復部分失地，但川普卻形容4月2日是關稅「解放日」（liberation day）。對此企業主管與遊說團體忙著打電話向川普團隊遊說，但不確定能否說服川普改採較溫和、僅針對特定目標的策略。

川普於競選期間，多次稱讚關稅，並稱關稅是「字典裡最美的詞彙」。華爾街投資人與大型企業以為川普態度終將軟化，改為以促進經濟成長為重心，利用關稅對中國施壓、支持重要產業，接近第1任執政時期政策基調。

如今，曾幫川普政策歡呼的那些企業執行長，現在變得愈來愈悲觀，但因擔心受批評而保持沉默。

此外，聯準會官員去年對價格壓力的全面緩解感到振奮，現在他們預計，今年關稅將推高價格，同時削弱經濟成長。就連川普自己在3月也曾坦言，關稅和貿易政策帶來「些許動盪」是難免的，且不排除今年可能出現經濟衰退。

本月稍早，川普政府在關稅威脅加碼，對於經濟衰退風險則表現洋洋得意，讓投資人心驚膽跳。摩根大通（小摩）資產與財富管理市場及投資策略部主席岑博智（Michael Cembalest）1篇分析報告內容寫道：「股市很有趣的一點是，它不會遭到起訴、逮捕或遣返，它也不會受到恐嚇、威脅或霸凌。」

報導指出，鑒於目前經濟前景與政府政策都充滿不確定，美國企業普遍變得不願聘請員工或投資。費城聯邦準備銀行（Philadelphia Fed）調查發現，今年3月平均每3家製造業者當中，只有1家看好未來半年訂單增加，今年1月的相同調查裡，3分之2製造業公司看好接下來6個月訂單增加，短短兩個月之內的退步落差是1968年問卷調查成立以來最嚴重的1次。

軟體公司Hence Technologies共同創辦人魏斯特（Sean West）指出，美國企業充滿一股「揮之不去的無力感」。他說，企業執行長深感錯愕，「他們並不習慣這種束手無策的感受」。

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