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川普對加拿大「木材」徵收關稅 ! 行業警告：美國家庭「衛生紙」又要短缺了

2025/03/28 11:57

在2020年新冠疫情時，美國曾爆發衛生紙搶購潮。（法新社）在2020年新冠疫情時，美國曾爆發衛生紙搶購潮。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普總統對加拿大軟木材徵收的高關稅，可能會產生意想不到的後果。《彭博》報導，加拿大漂白軟木牛皮紙漿是製造衛生紙和紙巾的關鍵成分，川普新關稅擾亂供應鏈，美國家庭衛生紙恐又要短缺了。

業內人士警告，川普關稅引發供應鏈的連鎖反應。如果木材進口稅超過50%，這將使部分加拿大鋸木廠停業，從而減少木片的供應，不但推動木材成本上升，美國紙巾製造商的生產成本也同步被推高，而供應緊張也將導致衛生紙出現短缺，最終仍是美國家庭深受其害。

據報導，加拿大軟木材的進口稅目前為 14%，今年將上漲至近 27%。川普政府計劃將加拿大軟木的關稅提高近一倍至27%，並可能通過額外關稅將總稅率提高至50%以上。值得注意的是，川普新關稅影響的是加拿大漂白軟木牛皮紙漿（NBSK）的供應，這是美國製造衛生紙和紙巾的關鍵成分。

跟蹤全球紙漿市場的TTOBMA主席麥克雷（Brian McClay）表示，美國30%的標準衛生紙、一般紙巾的生產，都需要NBSK，目前主要從加拿大採購。他補充，「美國部分工廠、一些衛生紙大品牌需要來自加拿大的NBSK，至今已經使用了30年，而且不會改變。

他強調，如果加拿大鋸木廠關閉，我想不出他們還有什麼其他選擇，畢竟他們無法改變配方。

專家指出，要取代目前從加拿大進口的約200萬噸紙漿並非易事。它不僅構成了美國大部分的供應，而且許多美國造紙廠也依賴單一的加拿大工廠，因為他們自己的生產過程適合「特定」的紙漿。

外媒指出，現今川普的新關稅政策，美國恐面臨衛生紙供應風險，這情況令人想起在新冠疫情期間衛生紙短缺的痛苦回憶。

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