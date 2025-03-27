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金管會「隱璞尋光計畫」 主動拜訪業者挖掘金融科技潛力案

2025/03/27 21:35

金管會今宣布啟動「隱璞尋光計畫」。（資料照）金管會今宣布啟動「隱璞尋光計畫」。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕金管會今宣布啟動「隱璞尋光計畫」，將透過主動拜訪金融機構及新創科技業者，挖掘具有發展潛力的創新案件，預計初步拜訪12家金融機構與4家金融科技公司。

創新處長胡則華表示，為發展金融科技創新，金管會推動金融科技創新實驗與業務試辦雙軌併行機制，並建立監理門診與法規諮詢等輔導機制，提供法規與創新性相關諮詢與輔導。

她指出，考量現行機制均為金融機構或科技業者經內部篩選案件後提出，為積極開發創新案件，將主動拜訪業者進行訪談，了解有無曾發想但尚未提出申請的創新實驗、業務試辦案件或其他創新想法，以協助業者釐清問題，提出「隱璞尋光計畫」。

胡則華說，「隱璞尋光計畫」名稱的意思是引導業者挖掘具發展潛力的創新案件，促使嶄露光芒，再落地應用發展業務。

金管會將於4月開始拜訪業者，包含北富銀、永豐金證券、富邦人壽、國泰世華銀、群益金鼎證、國泰人壽、中信銀、好好證券、台灣人壽、將來銀、阿爾發投顧與富邦產險共12家金融機構，與4家金融科技業者。

金管會表示，預期透過此計畫，發掘更多具創新潛力案件、了解及協助業者解決創新過程面臨的問題，促進金融業與科技業的跨機構或跨業合作。

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