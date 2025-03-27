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博智：AI伺服器需求旺 今年新增產能20％

2025/03/27 16:49

博智董事長張永青（中）看好今年營運表現。（記者卓怡君攝）博智董事長張永青（中）看好今年營運表現。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕PCB廠博智（8155）今日召開法說會，博智董事長張永青表示，擴產的高階設備要到第二季陸續到位進入量產，新租廠房今年可增加20%產能，現因產能滿載，目前客戶下單交期拉長，希望可盡快縮短到2至2.5個月，AI伺服器訂單能見度約12-16週，工業電腦市場也開始復甦，正面看待今年營運。

博智總經理洪輝龍指出，新租的廠房先增加20%產能，依客戶需求來看，訂單能見度已經拉長，因此不用擔心產能利用率，新增的產能主要用在紓解供應吃緊；至於美國關稅問題，因為博智不是系統商，因此影響不在第一波，未來持續觀察關稅的影響，東南亞產能布局仍在評估中，目前客人已積極要求，基本上一定會去海外投資。

在網通產品部分，博智的400G網通相關產品已經完成認證，800G則正在與客戶合作，隨著新增產能就位，相關認證進度跟上，就可銜接網通客戶需求，透過產品組合搭配，有助今年毛利率表現。

博智去年營收比重分布，伺服器佔比80%、工業電腦佔比20%，其中伺服器中AI伺服器佔比達50%，AI伺服器客戶主要有美超微、戴爾、亞馬遜（AWS）等大廠。

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