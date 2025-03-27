央行進場穩匯，台幣盤中震盪近1角，中午暫收33.106元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕川普宣布將對所有非美國產汽車徵收25%關稅，衝擊全球金融市場，美股四大指數全數收黑，台股今早受到連動也重挫逾300點，新台幣兌美元匯率最低更下探至33.15元，逼近前波低點，不過疑似央行盤中出手穩匯，台幣隨後貶勢收斂，台幣早盤震盪近1角。

新台幣匯價中午暫時收在33.106元、貶值0.9分，台北外匯經紀公司成交量4.65億美元。

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新台幣匯價今早以33.09元、升值0.7分開出，隨即下殺至33.15元，惟10點左右突然出現一筆大單進場拋匯，使台幣瞬間拉高至33.05元，外匯市場議論紛紛，不排除是央行進場穩定匯價，出口商接到訊號也進場拋匯，使台幣貶幅逐漸收斂。

匯銀人士指出，美國預定於4月2日宣布對等關稅具體措施，在此之前，川普26日宣布將對所有進口美國汽車徵收25%關稅，使美股結束連3日反彈收黑，美元走揚，影響台北股匯市。

目前市場上大抵還是在反應對川普關稅政策不確定性，外資熱錢持續匯出下，台幣短線仍在緩貶走勢中，短線先看33.2元能否守住，若33.2元貶破，接下來就可能打開貶向33.5元的空間。

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