陳其邁掛保證 台積電高雄P1至P5廠投資計畫不變

陳其邁（站立者）掛保證，台積電高雄P1至P5廠投資計畫不變。（記者葛祐豪攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕台積電將於3月31日在高雄楠梓園區，舉行2奈米擴產典禮，但外界仍擔心台積電擴大在美投資後，是否有變數；高雄市長陳其邁今天（27日）於議會答詢時掛保證，台積電在高雄P1至P5廠的投資計畫不變。

高雄市議會今天進行總質詢，民進黨議員李雅慧指出，4月2日全球都在關注川普的關稅大刀會揮向哪個國家？台灣企業首當其衝的是台積電，因此台積電宣布在美國擴大投資，但也讓外界擔心「台積電是否變成美積電」，台積電接下來在高雄設廠計畫是否受影響？

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陳其邁表示，台積電在高雄P1至P5廠的投資計畫不變，台積電的承諾也沒改變，P1、P2已經在蓋、P3在打地基，P4、P5通過環評，「為什麼？因為訂單有了，就開始設廠，跟上AI浪潮」；他以市長負責任說，台積電高雄擴廠計畫沒有改變！

針對台積電在美擴大投資，陳其邁認為台積電很多客戶在美國，這是全球布局考量，而非「台積電變美積電」，這是影響力的延伸，台積電是台灣的公司、也是美國的公司；但台積電最先進製程技術包括2奈米、1.4奈米到未來的1奈米，都會留在台灣。

台積電設廠吸引員工返鄉，陳其邁說，市府之前也到台積電新竹廠區向員工說明，客製化登記小朋友要去哪裡上學，登記居住最多的是左營區，其次是楠梓區、三民區， 有一些在仁武及周遭地區，市府依此調整學校興建，半年作1次檢討。

他說，台積電供應商如艾斯摩爾等，也陸續進來高雄，預估帶動的就業人數達3.6萬人，目前每天廠區活動人數超過1萬人，對上下班的交通造成影響，因此市府的交通智慧計畫，選定台積電廠區附近的台17線優先試辦。

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