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台積電先進封裝快速擴產 郭明錤：「它」為主要受惠者

2025/03/27 10:51

郭明錤稱，PCB及半導體設備廠「迅得 （6438）」為台積電（2330）先進封裝快速擴產主要受惠者。（圖擷取自Google Map街景圖）郭明錤稱，PCB及半導體設備廠「迅得 （6438）」為台積電（2330）先進封裝快速擴產主要受惠者。（圖擷取自Google Map街景圖）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕天風國際證券分析師郭明錤週三（26日）出具報告稱，PCB及半導體設備廠「迅得 （6438）」為台積電（2330）先進封裝快速擴產主要受惠者，2025年營運動能將超越市場預期。

郭明錤表示，受惠於全球最大先進封裝廠區台積電AP8的CoWoS倉儲強勁需求，迅得產能滿載，2025年營收與EPS有望超越市場預期。

郭明錤還指出，台積電的AP8、嘉義廠、美國與德國廠的先進封裝倉儲訂單，迅得幾乎是獨家供應商，此為迅得2026-2027年成長關鍵。

另外，郭明錤稱，迅得與家登（3680）長期合作的EUV Lite Purge Stocker （EUV光罩盒倉儲系統） 將自2026年開始出貨給台積電，這訂單這2家公司貢獻顯著。綜合上述，郭明錤預估迅得2026年營收可望達到110-120億元。

最後，郭明錤表示，目前迅得在先進製程的倉儲系統供應占比仍低 （估計頂多20-30%）。因先進製程的倉儲系統需求為先進封裝數倍，故郭明錤認為倉儲系統為迅得的潛在龐大市場。

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