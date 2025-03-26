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囤房稅2.0上路 財部放寬災損房屋適用減免稅期間

2025/03/26 19:14

財政部今核釋，災損嚴重房屋，可自當年期減免房屋稅。（記者鄭琪芳攝）財政部今核釋，災損嚴重房屋，可自當年期減免房屋稅。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕「囤房稅2.0」自2024年7月起上路，今年5月首度開徵，房屋稅由按月改按年計徵，變更使用情形應於房屋稅開徵40日以前（每年3月22日前）申報。不過，財政部今核釋，若為災損嚴重房屋，考量災害可能發生於申報截止期限後，因此放寬逾期申報房屋毀損情形者，可自當年期適用減免，且房屋完成修復當年期也可適用減免。

財政部說明，為即時減輕受災戶租稅負擔並利徵納雙方遵循，今核釋房屋因重大災害毀損，自災害發生當年期起至減免原因消滅當年期止，減免各年期房屋稅，及依都更條例等規定的房屋稅減徵比率適用原則如下：

1.自114年期起，房屋受重大災害毀損，符合免徵或減半徵收房屋稅規定者，自災害發生當年期至減免原因消滅當年期止，減免各年期房屋稅；逾期申報房屋毀損情形者，亦自當年期適用。舉例說明，房屋於114年5月1日受重大災害毀損5成以上，該屋於114年期房屋稅減免申報期限以後毀損，115年6月修復完成，則該屋114及115年期房屋稅均得免徵。

2.自114年期起，依都更條例等規定減免房屋稅的房屋，以自各該條例施行細則規定的減免起算時點，至各年期房屋稅課稅所屬期間最後1個月（當年6月）止，計算課稅年數，並據以適用相應的房屋稅減徵比率；起算當年期的房屋課稅年數未滿1年，致次年期起同一年期中，部分月份依房屋課稅年數相應適用較高減徵比率，部分月份適用較低減徵比率，該次年期起各年期房屋稅應適用較高減徵比率減徵。

另外，財政部也核釋，自114年期房屋稅起，房屋於課稅所屬期間首日（7月1日）使用情形變更，致稅額增加，且全年期未再變更，應於當年期房屋稅開徵40日以前向當地主管稽徵機關申報，自當年期起按首日使用情形適用相應稅率課徵房屋稅。

財政部說明，根據規定，房屋使用情形變更致稅額減少，應於開徵40日以前（每年3月22日前）申報，當年期即可適用，逾期申報者，自次期開始適用；若房屋使用變更致稅額增加，自變更次期開始適用。不過，房屋使用情形若非於年期中變更，於課稅所屬期間首日（7月1日）即變更，致稅額增加且全年期未再變更，應自當年期起按首日使用情形適用相應稅率；換言之，若7月2日以後再變更使用情形致稅額增加，仍自次期開始適用。

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