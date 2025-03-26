Costco會員費最初25美元 近半世紀漲幅相對溫馨

Costco通常每五年半左右將會員費提高5美元，但多年來這項費用一直保持相對合理與溫馨的水平。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據Statista的數據，到2024年，Costco擁有近1.37億人會員資格。2024年9月1日，Costco七年來首次上調會員費用，引發網路熱議。Costco通常每五年半左右將會員費提高5美元，考慮到通貨膨脹等經濟因素，持續上漲並不令人意外。多年來這項費用一直保持相對合理與溫馨的水平。回顧Costco發展史，1983年最初給企業會員費為25美元，2024年的年費是65美元，2025年會員需支付80美元。

Costco的前身為Price Club，於1976年開業，創始人索爾·普萊斯 （Sol Price） 曾是律師，也是另一家折扣百貨連鎖店FedMart的創始人，他於1976年開設第一家普萊斯俱樂部。該商店位於一個改建的飛機庫裡，以批發價出售散裝商品。

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Price Club在70年代首次開業時，為政府僱員和小企業主提供25美元的年度會員資格。1984年，Price Club推出團體會員制，會員費為每年15美元，但會員費中會加收5%的商店批發商品費用。

不到10年的時間，Price Club就發展成為一家價值數十億美元的公司。其中，吉姆辛尼加爾 （Jim Sinegal） 從FedMart零售員工一路晉升為商品執行副總裁，對Price Club的發展起到了至關重要的作用。到了80年代初，他準備創立自己的會員制零售連鎖店。

1983年，第一家Costco推出了25美元的商業會員資格。

辛尼加爾與零售業高管杰弗里·布羅特曼 （Jeffrey Brotman） 共同創立Costco時，他從Price Club中汲取許多靈感。第一家門市（當時還沒有Costco現在廣受歡迎的美食廣場）於1983年在華盛頓州西雅圖開業，它不僅像其前身一樣專注於大批量、低成本的產品，而且還借鑒了Price Club的會員定價。

最早光顧Costco的商業購物者需要支付25美元的年費才能享受這項特權，但與Price Club不同，Costco並不只是針對政府員工和企業家。雖然Costco的商業會員費為每年25美元，但該商店還提供團體金卡會員，每年需支付30美元。

1992年會員費上漲至30美元，此時，Costco似乎已將其團體金卡會員等級取代為金卡會員，但記錄未能表明這兩種服務之間的確切區別。

到1997年，Costco個人會員費為每年35美元。

1998年春季，Costco的金星會員費增加到40美元，1998年也是Costco會員模式的另一個重大發展。在那個財年，公司推出了行政會員級別，為選擇升級的現有會員提供眾多激勵措施。

2000年9月，金星會員費上漲至45美元。2000年夏天，Costco已基本賺得盆滿缽滿。該公司本財年的淨銷售額超過300億美元，並在全球經營330多家Costco門市。

2006年5月，金星會員費增加到50美元。

2011年10月，Costco會員費上漲至55美元。

Costco會員模式歷史上的一個令人困惑的點是其商業會員費和金星會員費之間的差異，或者更確切地說，這兩個不同等級的會員費為什麼會變成相同的年費。

在Costco的大部分發展歷程中，其商業級商品的價格都比個人級商品低5美元左右，這可能是該品牌主要面向小企業主行銷時的遺留現象。然而，在2010年代，Costco正式平衡了會員等級競爭環境。

2017年6月，會員價格上漲至60美元。

經過七年的穩定定價，Costco將於2024年將會員費提高至65美元。該倉儲連鎖店更新後的費用向主要會員（即金星、商務和商務附加等級）收取每年65美元的費用。2025年會員需支付80美元。

好市多在台灣的會員主要分成「一般會員」與「黑鑽會員」兩種，會員卡的種類又分成「金星會員」以及「商業會員」。一般會員跟黑鑽會員的差異在於黑鑽會員的年費為3000元，而一般會員一年只需繳交1350元，比起一般會員，好市多黑鑽會員的消費回饋比起一般會員多2%。

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