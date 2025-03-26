對等關稅倒數 財部：我國加權平均關稅1.7％ 低於美國2.2％

財政部表示，2023年我國貿易加權平均關稅僅1.7%，較美國2.2%為低。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕美國將於4月2日公布「對等關稅」，外媒指台灣也被列入「骯髒15國」名單。財政部表示，我國2023年平均名目關稅稅率約6.5%、美國則約3.3%；若考量各項貨品進口值，我國貿易加權平均關稅僅約1.7%，較美國2.2%為低；而我國去年自美進口貨品貿易加權平均關稅稅率約2%，主因雙方關稅零稅率的資通訊產品及電子零組件拉低關稅。

立法院財政委員會明天邀請財政部、經濟部等相關部會就「因應美國川普政府對等關稅策略與我國被列入骯髒15國名單，我國政府財經相關單位因應策略」提出專題報告。財政部報告表示，川普政府「對等關稅」（Reciprocal tariffs）具體措施尚不明確，且未明確指出「15 國」名單，外媒僅列出2024年美國前15大貿易夥伴關稅稅率，台灣因貿易總值1578億美元，為美國第7大貿易夥伴，遭外媒點名列入。

請繼續往下閱讀...

報告指出，根據WTO資料，我國2023年平均名目關稅稅率約6.5%、美國約3.3%，若考量各項貨品進口值，則我國貿易加權平均關稅稅率僅約1.7%，相較美國2.2%為低；其中我國農產品貿易加權平均關稅稅率約9.3%，工業產品約1.4%。至於我國去年自美進口貨品貿易加權平均關稅稅率僅約2%，可得而知，我國對美進口貨品以工業產品為主，且多數為雙方關稅零稅率的資通訊產品及電子零組件。

根據統計，我國去年自美進口貨品總值464.6億美元，占整體進口總值3943.7億美元的11.8%；而去年自美進口農產品36.9億美元，占自美進口總值7.9%，其中肉品、穀類及油料種子計23.4億美元，主要品項包括冷凍雞腿、雞翅及硬粒小麥等，占自美進口農產品63.4%。

工業產品方面， 我國去年自美進口工業產品427.7億美元，占自美進口總值92.1%，主要以石油及其製品85.2億美元為大宗，占自美進口工業產品19.9%；另台美雙方皆為零關稅的資通訊產品及電子零組件計56.3億美元，占自美進口工業產品13.2%，主要品項包括中央處理器（CPU）及半導體製造設備零件等。

另，我國去年對美出口貨品總值1113.6億美元，占整體出口總值4750億美元的23.4%。而我國去年對美出口農產品8.9億美元，占對美出口總值僅0.8%，其中糕餅等穀類調製食品2億美元、雜項調製食品1.9億美元、漁產品1.4億美元及活植物0.6億美元，主要品項包括冷凍吳郭魚及蝴蝶蘭等，合計6億美元，出口值占輸美農產品67.7%。

我國去年對美出口工業產品則為1104.7 億美元，占對美出口總值99.2%；其中資通訊產品679.5億美元，包括AI伺服器、筆記型電腦、無線通訊設備及顯示卡等，電子零組件86.2億美元，包括積體電路（IC）及記憶體等，合計765.6億美元，占輸美工業產品69.3%。

財政部表示， 目前美國川普政府對等關稅具體實施措施仍未明確，財政部持續密切關注美方相關措施，依據行政院整體規劃方案，因應產業發展及國際情勢，給予企業支援。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法