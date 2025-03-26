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台積電前研發處長楊光磊：台灣需建「多重盾牌」超越矽盾

2025/03/26 14:43

前台積電研發處長楊光磊表示，台灣需要建立「多重盾牌」，向世界各國政府展示更廣泛的價值。（資料照）前台積電研發處長楊光磊表示，台灣需要建立「多重盾牌」，向世界各國政府展示更廣泛的價值。（資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電在美國擴張投資引發一系列地緣政治和經濟擔憂。前台積電研發處長、英特爾前高級顧問楊光磊表示，台灣需要建立「多重盾牌」（multiple shields），向世界各國政府展示其更廣泛的價值。

外媒Benzinga指出，台積電在美國1650億美元的投資擴張是受到地緣政治壓力、供應鏈安全和客戶需求的推動，但對台灣來說也帶來了重大風險。本月初，台積電宣布額外投資1000億美元在美國建造五個新的晶片工廠和一個研發中心。

台灣一直依靠「矽盾」進行保護，但美國現在卻是台積電在亞利桑那州的首個海外尖端工廠的所在地。

楊光磊表示，台灣應該超越「矽盾」概念，避免將其策略意義僅與單一公司或產業掛鉤。他強調，台灣需要建立多重盾牌（multiple shields），向世界各國政府展示其更廣泛的價值。

科技新報也報導，楊光磊認為，台灣應該要學習「轉大人」，開始布局屬於台灣的「全球盾」，這些都能加強半導體業面對挑戰的防禦能力。

談到中國成熟製程產能過剩，楊光磊表示關鍵在於客戶選擇中國還是台灣的產能，考慮到美國可能改變政策，台灣供應鏈仍較自由。

楊光磊強調台灣優勢不僅是台積電，還包括半導體人才培養與教育競爭力，「台灣現在要做的，是用半導體教育來教導全世界，用台灣技術交朋友。」

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