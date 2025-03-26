川普關稅戰波及台股 彭金隆：基本面有韌性 影響在可控範圍

金管會主委彭金隆今談到美國總統川普的關稅政策時表示，近期台股隨國際股市出現一些波動，但仍在健全的範圍內。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕金管會主委彭金隆今談到美國總統川普的關稅政策時表示，近期台股隨國際股市出現一些波動，但仍在健全的範圍內；美政府放話將對「骯髒15國」祭出對等關稅措施，金管會會督促國銀密切注意國際形勢的變化，並提醒放款時注意要分散風險。

彭金隆今赴立院財委會進行業務報告並備質詢，有立委關心近期台股跟隨國際股市震盪，彭金隆表示，金管會有注意到美國政府幾次宣布關稅政策後，確實對台灣資本市場造成影響，但台股仍展現韌性，快速恢復到穩定的狀態。

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對於外資3月迄今累計賣超3550億元，彭金隆認為，國際資本流動本就有來有去，整體外資的持股水位並沒有做很明顯的改變。他表示，市場一直存在不確定性因素，但最終還是回歸到基本面，就近期數據來看，台灣上市櫃公司截至2月底營收，相比過去仍有非常顯著的成長。

彭金隆說明，長期觀察台灣各項產業營收表現，將近30個產業營收都是持續成長；近期來看，約有25個產業營收成長，僅6、7個產業呈現衰退，這部分就是基本面很好的表現，並反映在台股的韌性上。

對於美國關稅戰，彭金隆指出，金管會有責成交易所與櫃買中心，針對所有上市櫃公司進行了解，影響應該都在可控範圍內；也有監控上市櫃公司在主要會受到關稅影響的國家中的營收占比與影響，目前還在可預期的範圍內。

川普日前將對美徵收高額關稅的國家稱為「骯髒15國」（The Dirty 15），並表示將對這些國家祭出對等關稅措施，有立委擔心，印度、越南被點名可能列入，恐影響國銀海外分行放款。

對此，彭金隆表示，這項比例在全體國銀中不是很高，但確實可能導致某些產業的出口競爭力變差，也會影響到營收，銀行貸放時都會列入考量。

根據金管會資料，目前國銀海外曝險占國銀總資產20％，也就是說，國銀總資產約72兆元，估算海外曝險約19多兆元。

彭金隆分析，關稅戰不是全面性，但在全球分工時，有些國家、地區可能專注於某些領域，較可能直接受影響，但要看國銀放款的對象是誰，很難一概而論。不過，他強調，金管會會督促國銀密切注意國際形勢的變化，並提醒分散風險，以應對不確定性。

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