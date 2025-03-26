上市櫃公司採股東會視訊平台將逾119家 再創新高

集保結算所助力公司治理，視訊輔助股東會使用家數再創新高。（集保提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕集保結算所今日表示，自2022年推出股東會視訊會議平台（eMeeting）後，今年已預計有119家公司使用，再創新高。

集保指出，因應國際趨勢及數位科技浪潮，集保結算所自2022年推出股東會視訊會議平台（eMeeting），提供投資人得以多元管道參與股東會，行使股東權利，上市櫃公司若採用eMeeting，不僅方便股東參與股東會，更可實際展現高度公司治理及數位行動力。

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而為確保發行公司順利使用eMeeting，集保組成專案小組，為每家使用公司建立專屬LINE群組，並指派專責人員提供一對一輔導服務，即時回覆股東會視訊會議相關問題。此外，亦建置擬真演練會議室，讓發行公司可於股東會前派員至集保進行教育訓練與模擬演練，並於股東會前協助公司實地彩排，確保會議順利進行。

集保股務部協理黃蓁蓁表示，集保致力推動市場股務數位化，打造全方位的股務生態系，推出「股東e服務」整合平台，服務內容包含股東會視訊會議、股東會電子投票（eVoting）及股務事務電子通知（eNotice），今年5月將再推出股務事務e櫃台（eCounter），提供股東得透過數位簽章方式，向發行公司或其股務代理機構線上申辦股東開戶及基本資料變更等服務，推升股務數位化再邁出一大步。

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