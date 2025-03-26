台灣可能列入骯髒15國 央行：台美有談判空間

台灣可能列入骯髒十五國，央行表示，台美有談判空間。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行明日將由副總裁朱美麗赴立法院就台灣可能被列川普政府骯髒十五國提出因應策略報告，央行指出，去年台灣已晉升為美國第6大貿易入超國，須審慎因應台美貿易爭端風險升高情勢。而台美雙邊貿易關稅差距主要在農產品，惟農產品是美國對台灣貿易出超產品，央行認為台美之間應有談判空間。

央行報告指出，2018年起，美中貿易及科技爭端、美國強化資安防護、COVID- 19疫情及近期AI等新興科技應用熱絡，均帶動美國對台灣資通與視聽等高科技產品需求劇增， 使得美國對台灣貿易入超持續擴增。

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2024年美國對台灣入超739億美元，台灣晉升為美國第6大入超來源， 僅次於中國大陸、墨西哥、越南、愛爾蘭及德國。

根據WTO資料，台灣與美國之間的關稅差距，按貿易加權平均關稅計算，台灣低於美國0.5個百分點；按簡單平均計算，台灣雖高於美國3.2個百分點；惟台美關稅差距仍低於印度、南韓、泰 國、越南、中國大陸及印尼等。

央行認為，由於台灣對美國貿易出超較大，因此，仍須審慎因應台美雙邊貿易爭端的風險。

此外，從資料來看，台灣與美國農產品雙邊貿易的關稅差距大於非農產品；但農產品是美國對台灣貿易出超產品，台美之間應有談判空間。

央行引述WTO資料，按貿易加權計算及簡單平均計算的台美農產品關稅差距，台灣分別高於美國5.3及11.6個百分點；非農產品則分別低0.7及高1.7個百分點。

央行說，美國為台灣農產品出口的主要市場，去年台灣農產品對美國的出口比重為17.6%；惟台灣對美國農產品出口8.9億美元，進口36.9億美元，入超28.0億美元，在美國農產品對台灣貿易呈出超情況下，台美之間應有談判空間。

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