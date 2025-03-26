晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

傳川普擬提前徵收「銅關稅」！紐約期銅衝上歷史新高

2025/03/26 14:10

知情人士透露，美國可能在幾週內就會實施對銅徵收進口關稅。（美聯社）知情人士透露，美國可能在幾週內就會實施對銅徵收進口關稅。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士透露，美國可能在幾週內就會實施對銅徵收進口關稅，這比先前決定的最後期限還要早幾個月。消息傳出後，紐約商品交易所（COMEX）交投最活躍的5月紐約期銅，在週二（25日）晚間一度飆高，觸及每磅5.374美元的歷史新高。

知情人士告訴《彭博》，美國總統川普今年2月指示商務部，對銅關稅展開評估，預計會在270天內提供報告，不過現在預計，這個問題很快就會作出決定。

知情人士稱，銅關稅調查看起來只是形式上的調查，因為川普已經多次表達他計劃徵收銅關稅，而川普政府正在迅速審查，可能會在270天的最後期限之前就得出結論。

白宮拒絕對此發表評論。白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）曾表示，這項調查會迅速進行。

川普之前威脅要對所有進口銅徵收高達25%的關稅，此舉可能會擾亂全球銅市場。而自從川普今年1月暗示將徵收銅關稅以來，紐約期銅價格已經飆升，本週紐約及倫敦的銅價差距，達到創紀錄的每噸1400多美元。

高盛集團（Goldman Sachs Group）和花旗集團（Citigroup ）分析師預計，美國將在年底前對銅徵收25%關稅。 全球最大銅交易商托克集團（Trafigura）曾表示，銅價可能從目前的每噸約1萬美元漲到1.2 萬美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財