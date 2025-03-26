傳川普擬提前徵收「銅關稅」！紐約期銅衝上歷史新高

知情人士透露，美國可能在幾週內就會實施對銅徵收進口關稅。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士透露，美國可能在幾週內就會實施對銅徵收進口關稅，這比先前決定的最後期限還要早幾個月。消息傳出後，紐約商品交易所（COMEX）交投最活躍的5月紐約期銅，在週二（25日）晚間一度飆高，觸及每磅5.374美元的歷史新高。

知情人士告訴《彭博》，美國總統川普今年2月指示商務部，對銅關稅展開評估，預計會在270天內提供報告，不過現在預計，這個問題很快就會作出決定。

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知情人士稱，銅關稅調查看起來只是形式上的調查，因為川普已經多次表達他計劃徵收銅關稅，而川普政府正在迅速審查，可能會在270天的最後期限之前就得出結論。

白宮拒絕對此發表評論。白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）曾表示，這項調查會迅速進行。

川普之前威脅要對所有進口銅徵收高達25%的關稅，此舉可能會擾亂全球銅市場。而自從川普今年1月暗示將徵收銅關稅以來，紐約期銅價格已經飆升，本週紐約及倫敦的銅價差距，達到創紀錄的每噸1400多美元。

高盛集團（Goldman Sachs Group）和花旗集團（Citigroup ）分析師預計，美國將在年底前對銅徵收25%關稅。 全球最大銅交易商托克集團（Trafigura）曾表示，銅價可能從目前的每噸約1萬美元漲到1.2 萬美元。

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